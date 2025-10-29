Incra avança na regularização fundiária da Gleba Porvir Novo sob gestão de Márcio Alecio, seguindo prioridade do Governo Lula

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Acre, sob a liderança do superintendente Márcio Alecio, vem consolidando importantes avanços na regularização fundiária em todo o estado. A ação integra uma das principais diretrizes do Governo Lula: garantir segurança jurídica, promover desenvolvimento sustentável e assegurar mais dignidade às famílias assentadas.

Segundo Márcio Alecio, a regularização fundiária tem sido tratada como prioridade absoluta. “O trabalho pela regularização fundiária é uma prioridade da nossa gestão. É uma felicidade enorme, porque sabemos da importância de ter o documento da terra na mão. Temos trabalhado incansavelmente — o nosso público quer a regularização, e nós queremos regularizar e titular o quanto antes”, afirmou.

Em menos de três anos, o Incra Acre já regularizou mais de 7 mil famílias, número considerado histórico para o período. O avanço é resultado do fortalecimento institucional promovido pelo Governo Federal, de um planejamento estratégico eficiente e do esforço das equipes técnicas que atuam diretamente nas comunidades.

Um dos maiores destaques é o trabalho realizado na Gleba Porvir Novo, em Epitaciolândia. Em aproximadamente um ano, o Incra concluiu a retificação e a certificação do georreferenciamento da área — etapa essencial para garantir a legalidade, corrigir inconsistências e permitir o andamento dos processos de titulação.

Nesta segunda-feira, 27 de outubro, uma grande reunião com os moradores foi realizada no auditório da Escola Joana Ribeiro Amede. A comunidade compareceu em peso, demonstrando satisfação com o avanço do processo e com a atuação do Incra, que realizou coleta de documentos, validação de títulos antigos e encaminhamento das titulações remanescentes.

A expectativa é que cerca de 500 famílias sejam beneficiadas diretamente com a ação na gleba.

Durante o encontro, Márcio Alecio fez questão de agradecer o empenho das equipes do Incra e destacou parceiros fundamentais para o andamento dos trabalhos. Entre eles, o Cartório de Epitaciolândia, representado pela Dra. Valéria Aquino, cuja colaboração foi essencial para a segurança jurídica do processo.

O superintendente também registrou agradecimentos à Prefeitura Municipal de Epitaciolândia e às lideranças comunitárias João Baiano, Anália e Sebastião Ferreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que contribuíram diretamente para mobilizar moradores e facilitar as atividades da equipe técnica.

As ações reforçam o compromisso do Governo Federal com a melhoria da qualidade de vida no campo, garantindo às famílias o direito à terra, segurança jurídica e oportunidades de desenvolvimento.

Com planejamento, união e compromisso com o povo, o Acre segue avançando — porque Regularização Fundiária é prioridade!