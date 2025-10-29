Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Incra avança na regularização fundiária da Gleba Porvir Novo sob gestão de Márcio Alecio, seguindo prioridade do Governo Lula

Publicados

29 de outubro de 2025

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Acre, sob a liderança do superintendente Márcio Alecio, vem consolidando importantes avanços na regularização fundiária em todo o estado. A ação integra uma das principais diretrizes do Governo Lula: garantir segurança jurídica, promover desenvolvimento sustentável e assegurar mais dignidade às famílias assentadas.

Segundo Márcio Alecio, a regularização fundiária tem sido tratada como prioridade absoluta. “O trabalho pela regularização fundiária é uma prioridade da nossa gestão. É uma felicidade enorme, porque sabemos da importância de ter o documento da terra na mão. Temos trabalhado incansavelmente — o nosso público quer a regularização, e nós queremos regularizar e titular o quanto antes”, afirmou.

Em menos de três anos, o Incra Acre já regularizou mais de 7 mil famílias, número considerado histórico para o período. O avanço é resultado do fortalecimento institucional promovido pelo Governo Federal, de um planejamento estratégico eficiente e do esforço das equipes técnicas que atuam diretamente nas comunidades.

Um dos maiores destaques é o trabalho realizado na Gleba Porvir Novo, em Epitaciolândia. Em aproximadamente um ano, o Incra concluiu a retificação e a certificação do georreferenciamento da área — etapa essencial para garantir a legalidade, corrigir inconsistências e permitir o andamento dos processos de titulação.

Nesta segunda-feira, 27 de outubro, uma grande reunião com os moradores foi realizada no auditório da Escola Joana Ribeiro Amede. A comunidade compareceu em peso, demonstrando satisfação com o avanço do processo e com a atuação do Incra, que realizou coleta de documentos, validação de títulos antigos e encaminhamento das titulações remanescentes.

A expectativa é que cerca de 500 famílias sejam beneficiadas diretamente com a ação na gleba.

Durante o encontro, Márcio Alecio fez questão de agradecer o empenho das equipes do Incra e destacou parceiros fundamentais para o andamento dos trabalhos. Entre eles, o Cartório de Epitaciolândia, representado pela Dra. Valéria Aquino, cuja colaboração foi essencial para a segurança jurídica do processo.

O superintendente também registrou agradecimentos à Prefeitura Municipal de Epitaciolândia e às lideranças comunitárias João Baiano, Anália e Sebastião Ferreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que contribuíram diretamente para mobilizar moradores e facilitar as atividades da equipe técnica.

As ações reforçam o compromisso do Governo Federal com a melhoria da qualidade de vida no campo, garantindo às famílias o direito à terra, segurança jurídica e oportunidades de desenvolvimento.

Com planejamento, união e compromisso com o povo, o Acre segue avançando — porque Regularização Fundiária é prioridade!

