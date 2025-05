Impacto Econômico: Obras do Anel Viário em Epitaciolândia têm início, e DNIT destaca impacto econômico e social da obra

Obra estratégica promete impulsionar a logística regional e fortalecer as relações comerciais do Acre com países vizinhos – Foto: Wesley Cardoso

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) confirmou, nesta quarta-feira (21), o início das obras do Anel Viário de Epitaciolândia, município localizado no interior do Acre. O anúncio foi feito durante uma visita técnica da equipe do DNIT, liderada pelo superintendente regional Ricardo Araújo, ao prefeito Sérgio Lopes.

Araújo destacou que a obra vai além de uma simples intervenção na malha viária. “Esta não é apenas uma obra física aguardada com ansiedade por todos nós. É a chegada de um novo tempo para as relações internacionais do Brasil, inserindo o Acre num ciclo de progresso que não tem mais volta”, afirmou, ressaltando o potencial estratégico da região para o comércio exterior, especialmente com a Bolívia e o Peru.

Desapropriações e Capacitação de Equipes

Com o avanço do projeto, o DNIT e a Prefeitura de Epitaciolândia iniciaram os processos de capacitação técnica e tratativas para desapropriações de imóveis localizados no traçado da obra. A Coordenação Nacional de Desapropriação e Reassentamento do DNIT, liderada por Michele Barroso, está à frente do treinamento dos agentes municipais e federais envolvidos, garantindo que as ações sejam realizadas dentro dos parâmetros legais e com transparência.

Impacto Econômico e Logístico

O Anel Viário é considerado fundamental para a integração logística do Acre, desviando o tráfego de caminhões das áreas urbanas e facilitando o escoamento da produção local. A expectativa é que a obra traga um aumento significativo na receita do município, além de reduzir congestionamentos e melhorar a segurança viária.

As obras devem avançar rapidamente nas próximas semanas, marcando um novo capítulo no desenvolvimento da infraestrutura acreana e no fortalecimento das rotas de exportação para países vizinhos.