Homenagens e Reconhecimento: Sessão solene da Aleac celebra contribuições notáveis para o desenvolvimento do Acre

Fotos: Sérgio Vale

(Aleac) – Encerrando as atividades deste ano, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) promoveu a última sessão solene de 2023 nesta sexta-feira (15), no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac). O evento, marcado pela Outorga de Título Honorífico de Cidadão Acreano, Moção de Aplauso e a prestigiosa Comenda Ordem do Mérito Legislativo, reuniu deputados estaduais, autoridades, amigos e familiares dos agraciados.

Na abertura da solenidade, foi apresentado um vídeo produzido pela assessoria de comunicação da Casa, onde foi mostrado um resumo de todas as atividades realizadas ao longo dos 11 meses do primeiro ano da 16° legislatura. Em seguida, o presidente da Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), deu início aos discursos, expressando sua gratidão pela presença da vice-governadora Mailza Assis, demais autoridades, homenageados, convidados e deputados. Ele destacou que o Poder Legislativo se sente honrado pela participação de todos, ressaltando a importância da ocasião como um momento de reconhecimento àqueles que contribuem significativamente para o desenvolvimento do Estado.

“É um papel crucial do Poder Legislativo Acreano realizar essa sessão tão especial, demonstrando o compromisso da Instituição em valorizar e celebrar aqueles que, de diversas maneiras, têm impactado positivamente o progresso da região. Esse é o nosso reconhecimento da importância coletiva dessas contribuições para o crescimento e a prosperidade do Acre”, pontuou.

Em seu discurso, o primeiro-secretário da Aleac, deputado Nicolau Júnior (PP), destacou a relevância da sessão solene como um momento especial para enaltecer aqueles que desempenham papéis cruciais no desenvolvimento do Estado. “Ressalto a importância da cooperação entre os poderes e, aqui, expresso minha gratidão pela presença dos homenageados, autoridades e demais participantes. Quero também evidenciar o comprometimento da Assembleia em valorizar as contribuições individuais para o progresso do nosso Estado, enfatizando a colaboração de todos como fundamentais para alcançarmos metas”.

A tradição anual do Poder Legislativo Acreano consiste em homenagear personalidades e instituições que contribuíram direta ou indiretamente para o desenvolvimento do Estado. Neste ano, destacaram-se 60 Moções de Aplauso, 67 Títulos de Cidadão Acreano e três Comendas Ordem do Mérito Legislativo, a mais alta honraria legislativa.

Entre os notáveis que receberam a Comenda, figura o saudoso médico William John Woods, conhecido como Dr. Guilherme. Sua dedicação ao combate à hanseníase nas décadas de 70 e 80, nos Estados do Acre e Amazonas foi destacada pelo deputado Edvaldo Magalhães, proponente da homenagem, que ressaltou o trabalho incansável do médico em uma época marcada pelo preconceito. Na ocasião, o homenageado foi representado pelo secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal.

“Essa iniciativa visa reconhecer o trabalho desempenhado por ele durante toda sua vida no socorro às pessoas acometidas pela hanseníase, em uma época em que o preconceito e a segregação afastaram, dividiram famílias e retiraram pais de filhos. Como um sacerdote da medicina, William John dedicou seus dias a curar, sem medir distância, subindo rios, descendo igarapés, nas pontas dos ramais e nos centros das florestas”, afirmou o parlamentar.

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre, Danilo Lovisaro, foi enaltecido por seu currículo notável e diversificado. O homenageado com a Comenda Ordem do Mérito Legislativo possui em sua trajetória profissional atuações como promotor-corregedor, titular da Promotoria do Tribunal do Júri, Promotoria Especializada do Controle Externo da Atividade Policial, 8° Promotoria de Justiça Criminal e Promotoria Especializada de Combate à Evasão Fiscal.

“Quando alguém recebe uma homenagem da Aleac, tem um sentimento de muita gratidão, pois isso significa que a pessoa homenageada contribuiu de alguma forma com o Estado. Ano que vem completo 30 anos vivendo nessa terra e me sinto contemplado por todas as oportunidades que o Acre me deu e, ao mesmo tempo, espero ter contribuído de maneira eficiente pela busca de uma sociedade melhor”, agradeceu Danilo Lovisaro.

A vice-governadora Mailza Assis, que recebeu o Título de Cidadão Acreana e também Moção de Aplauso, falou representando todos os demais homenageados.

“É uma honra estar aqui recebendo esse reconhecimento. Nossa Legislação define três momentos para termos o título de cidadã, o nascimento, a adoção de quando escolhemos um estado para viver, e quando um estado nos adota. E eu escolhi o Acre e, aqui, pretendo passar todos os meus dias. A todos os homenageados, gratidão pelo zelo de cada um. Agradecemos a Deus, às nossas famílias e aos acreanos que formam nosso Estado querido”.

Ao final da solenidade, os deputados Luiz Gonzaga, Nicolau Júnior e demais parlamentares, fizeram uma homenagem ao servidor de carreira da Aleac, Luiz Gonzaga. O homenageado, popularmente conhecido como Luizinho e muito querido entre os servidores, presta serviços gerais no Poder Legislativo, onde trabalha há mais de 40 anos.

A sessão solene não apenas encerrou as atividades legislativas de 2023, mas também ressaltou o compromisso em reconhecer e celebrar aqueles que deixaram e ainda deixam marcas significativas no tecido social e no desenvolvimento do Acre.