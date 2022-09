Heitor relembra seus feitos enquanto era parlamentar e reafirma o pedido de apoio para essas eleições

Uma caminhada em apoio à candidatura ao Senado do Dr. Jenilson Leite (PSB) marcou o fim da tarde e início da noite desta quinta-feira (29), na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Rodeado da militância e com a presença dos candidatos proporcionais do partido, Dr. Jenilson Leite encontrou apoiadores por cada rua que passava. Os moradores não escondem a preferência pelo candidato, que significa renovação e esperança para o Acre.

“Estamos na reta final, daqui a quatro dias os acreanos vão às urnas escolher o seu representante no Senado pelos próximos quatro anos. Fizemos uma campanha limpa, apresentando nossas propostas, conversando com a população e pé no chão, andando muito pelo Acre, da mesma forma que temos feito nesses oito anos como deputado. Temos tido o apoio da população e por onde passo tem alguém que foi atingido pelo nosso trabalho como médico ou como parlamentar, e isso é gratificante porque é a certeza que estamos fazendo bem o nosso trabalho e vamos continuar lá no Senado, pois essa vitória não será minha, vai ser de cada acreano e acreana”, declarou o candidato.