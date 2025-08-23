Tudo sobre Política
Harmonia institucional marca visita do presidente da Aleac e de representantes do Governo ao TCE e MPC-AC
A visita foi marcada pela reafirmação do papel do diálogo interinstitucional – Fotos: Andréia Oliveira
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) e o Ministério Público de Contas (MPC) receberam, nesta quinta-feira (21), o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, o secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão, e o procurador do Estado, Marcos Motta, para um café da manhã seguido de visita institucional.
O encontro teve como propósito fortalecer o compromisso com a independência entre os poderes, a harmonia institucional e o diálogo construtivo entre o Legislativo, o Executivo, o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas.
Aproximação e respeito entre as instituições
A visita contou com a presença dos conselheiros Valmir Ribeiro, Cristóvão Messias, Antônio Malheiro, Ronald Polanco, Ribamar Trindade e Naluh Gouveia; dos procuradores do MPC, Mário Sérgio, João Izidro e Anna Helena; além dos representantes do Governo e da Procuradoria do Estado.
A iniciativa reforçou a relevância do respeito recíproco e da aproximação institucional como pilares para o aprimoramento da governança pública e para assegurar a correta aplicação dos recursos em favor da sociedade.
Compromisso de cooperação em benefício da sociedade
A presidente do TCE-AC, conselheira Dulce Benício, ressaltou a importância da união de esforços entre as instituições.
“Foi um momento de grande relevância para o Tribunal de Contas receber o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, acompanhado do secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, e do procurador do Estado, Marcos Motta. Trata-se de uma oportunidade para reafirmarmos o compromisso de cooperação entre o Legislativo, o Executivo e esta Corte, cada qual preservando suas competências constitucionais, mas unidos em torno do interesse público. O respeito mútuo e o diálogo institucional são fundamentais para que possamos construir soluções conjuntas em benefício da sociedade acreana.”
O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, agradeceu a acolhida e destacou a relevância da interação e do respeito entre os poderes.
“Quero agradecer o convite da presidente Dulce e de todos os conselheiros desta Casa. É uma honra estar aqui. O Tribunal de Contas exerce um papel essencial no desenvolvimento do Acre, orientando gestores, apoiando prefeitos, vereadores e também o próprio Legislativo. Essa relação de harmonia fortalece as instituições, assegura a boa aplicação dos recursos e contribui diretamente para o progresso do nosso Estado. Reitero nosso compromisso e respeito ao Tribunal de Contas e a todos os seus servidores pelo trabalho de excelência que realizam.”
O procurador-geral do MPC, Mário Sérgio Neri de Oliveira, sublinhou o engajamento do órgão na consolidação do diálogo institucional.
“O Ministério Público de Contas está plenamente comprometido com o fortalecimento das parcerias e do entrosamento entre os poderes, o que deve resultar em melhores entregas e maior efetividade de nossas ações, que têm como destinatária final a população acreana.”
Consolidação do diálogo institucional
A visita foi marcada pela reafirmação do papel do diálogo interinstitucional e da cooperação entre os poderes como elementos indispensáveis para uma administração pública eficiente, transparente e comprometida com o interesse social. O encontro consolidou o TCE-AC e o MPC como instituições que, em sintonia com o Legislativo e o Executivo, atuam de forma responsável e independente, sempre em defesa da legalidade, da ética e do fortalecimento da democracia.
Ex-prefeita de Brasileia relembra trajetória marcada por desafios, superação e destaca a importância da juventude na política
Fernanda Hassem inspira jovens em encontro do PP no Alto Acre.
A ex-prefeita de Brasileia e atual coordenadora da Secretaria de Governo (Segov) do Alto Acre, Fernanda Hassem, participou com entusiasmo do Encontro da Juventude do Progressistas (PP) em Epitaciolândia.
“Fico feliz em dialogar com os jovens, que são nosso presente, e em ver tantas pessoas empolgadas e entusiasmadas com a boa política”, destacou.
Fernanda relembrou que iniciou a vida pública muito cedo: aos 19 anos, tornou-se secretária municipal e, aos 34, foi eleita prefeita. Ela ressaltou que um dos maiores preconceitos enfrentados não foi por ser mulher, mas pela idade.
“Apesar dos vários ‘nãos’ que recebi, nunca desisti. Aprendi a não me prender às portas fechadas, mas a acreditar nas janelas que se abririam. Talvez esse tenha sido um dos segredos da minha trajetória política”, afirmou.
A ex-prefeita frisou ainda que seus acertos e erros sempre foram guiados pela busca em “dar o melhor” e destacou que sua experiência pode inspirar outros jovens a acreditar em seus sonhos.
“Eu nunca errei porque era errado. Sempre busquei fazer o melhor. Se consegui ser a secretária mais jovem de um município e a prefeita eleita mais jovem do Acre, foi porque nunca deixei de acreditar no sim que poderia vir. É isso que quero compartilhar com a juventude: não desistam dos seus sonhos”, completou.
