Grupo político da Deputada Estadual Maria Antônia e do ex-prefeito ganham mais um ilustre apoiador

A Deputada Mara Rocha continua sua busca por recursos para as Prefeituras do Acre, e ela não se restringe à Emendas Impositivas. A prova disso é a destinação de R$ 1 milhão para o município de Senador Guiomard, para o asfaltamento e recapeamento de ruas naquele município.

Os recursos foram conseguidos junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, onde a parlamentar conseguiu inserir o município em programa aberto para essa finalidade.

“Mantenho meu compromisso de buscar, sempre, recursos para que os municípios possam experimentar desenvolvimento e a população consiga melhor infraestrutura para trabalhar e produzir renda. Esse recurso permitirá a melhora do tráfego de veículos, garantindo mais qualidade de vida e mais segurança aos pedestres e ciclistas, além de embelezar a nossa Quinari”, informou Mara Rocha.

“Quero agradecer a deputada Mara Rocha pelo empenho em trazer melhorias e olhar com carinho para o nosso município de Senador Guiomard. Esse recurso será aplicado na pavimentação e no recapeamento de ruas no perímetro urbano”, disse a Prefeita Rosana Gomes.

