Governo Federal destina imóveis da União no Acre para ampliar educação, combater a fome e fortalecer a agricultura familiar

Acre recebe mais de R$ 11 milhões em imóveis da União para ações sociais e educacionais.

O Governo Federal, por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), realiza nesta sexta-feira uma série de entregas de imóveis da União ao Governo do Estado do Acre e a instituições parceiras, dentro do Programa Imóvel da Gente.

As destinações reforçam o compromisso do Governo Federal com o uso social do patrimônio público, convertendo áreas da União em espaços voltados à educação, inclusão social, agricultura familiar e segurança alimentar. No total, as entregas ultrapassam R$ 11 milhões em patrimônio público que será reaproveitado em benefício direto da população acreana.

Cozinha Comunitária “Mãos Amigas – Juntos pelo Acre – Cuidando de Pessoas” (Rio Branco)

Por meio de uma cessão gratuita de imóvel ao Governo do Estado, será instalada a Cozinha Comunitária “Mãos Amigas”, que produzirá até 500 refeições diárias para famílias em situação de vulnerabilidade e população em situação de rua. O espaço também oferecerá oficinas de capacitação e ações de inclusão produtiva, integradas ao Programa Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional.

A SPU também cedeu gratuitamente um terreno de 11.896 m² ao Governo do Estado do Acre para a construção de uma Escola de Tempo Integral, com 13 salas de aula, biblioteca, laboratórios e quadra coberta. O novo espaço ampliará a oferta de vagas na rede pública estadual e fortalecerá a política de educação integral no Acre.

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (IEPTEC) vai receber uma área de 71.990 m² destinada à construção de três laboratórios tecnológicos nas áreas de Piscicultura, Informática e Agronegócio. O complexo apoiará a formação técnica e superior com foco na inovação e na geração de novas oportunidades de trabalho.

O Governo do Estado do Acre também será beneficiado com a doação de um imóvel de 351.790 m² da União. A área permitirá a regularização do aeródromo de Xapuri, a instalação de estrutura para o Corpo de Bombeiros e a regularização fundiária de 250 famílias, garantindo moradia digna e segurança jurídica.

Centro de Referência da Agricultura Familiar e Economia Solidária – CRAF (Rio Branco)

Um novo Centro de Referência da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Acre (CRAF) será construído em um imóvel de 1,4 milhão de m² cedido à UNICAFES/AC. O espaço reunirá cooperativas e associações para atividades de beneficiamento, capacitação e comercialização de produtos regionais, fortalecendo a agricultura familiar e a economia solidária.

Serviço

Evento: Entregas de imóveis da União no Acre

Data: 6 de novembro de 2025

Local: Aeródromo de Xapuri

Contato para imprensa:

Andreia Forneck – (68) 99999-5813

Maíra Pinheiro – (61) 98483-0459

Lia Aderaldo – (85) 99662-6688