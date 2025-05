Gonzaga visita feira Rondônia Rural Show e conhece acreanos que levaram a farinha do Acre para as mesas dos rondonienses

O deputado estadual Tanízio Sá cumpriu agenda com o secretário de Agricultura do Estado, Luiz Tchê, em um encontro voltado ao fortalecimento da agricultura familiar e à busca de soluções para os desafios enfrentados pelos produtores rurais, especialmente em relação aos embargos que atingem diversas regiões do Acre. Durante a reunião, também foram abordados investimentos para Sena Madureira e a reforma de um caminhão que será utilizado para atender produtores em Manoel Urbano.

Segundo Tanízio, o secretário demonstrou grande preocupação com os impactos dos embargos, mas reforçou o compromisso do Governo em investir fortemente no setor. Tchê teria ainda sinalizado a intenção de buscar recursos em Brasília para ampliar o suporte à agricultura no Estado. O parlamentar elogiou o plano de ação apresentado pelo secretário, destacando o foco no desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e o apoio especial aos produtores do Purus e de todo o Acre.

Presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária da Assembleia Legislativa, Tanízio Sá reforçou seu empenho em garantir que as leis aprovadas na ALEAC, voltadas a facilitar a vida no campo, saiam do papel. Ele afirmou que seguirá trabalhando intensamente no Parlamento para assegurar que os interesses dos produtores rurais sejam efetivamente atendidos, reconhecendo o papel essencial da agricultura familiar na economia acreana.