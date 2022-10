Gonzaga visita BR, é avisado que recurso acabou e vai procurar bancada para garantir continuação das obras

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, visitou na quinta-feira (13) trechos da BR-364 que estão em fase de recuperação por empresa contratada pelo DNIT.

Durante a visita, o parlamentar foi informado que o recurso federal para recuperação da rodovia no Acre já acabou e as obras correm risco de serem suspensas. Diante da situação, o deputado se colocou à disposição para levar o assunto até a direção do DNIT e bancada federal para garantir mais investimentos para os serviços na única estrada que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul.

“Acompanhei mais uma vez os serviços de recuperação da BR-364, em trechos entre Rio Branco a Cruzeiro do Sul, e vi que houve avanços, mas recebemos a informação que os recursos acabaram. Vamos nos reunir com direção do DNIT, deputados federais e senadores acreanos para buscarmos mais recursos em Brasília. Essa obra não pode parar para o bem do povo acreano”, disse.

Gonzaga faz parte da comitiva de parlamentares acreanos que buscam incansavelmente ajuda do governo federal para manter o tráfego na BR-354 o ano todo fortalecendo a economia e gerando emprego e renda aos acreanos.