Gonzaga leva apoio a desabrigados pela cheia em Cruzeiro do Sul: “A Aleac deve ir onde o povo precisa”

O deputado Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), e o prefeito de Mâncio Lima, Zé Luiz, seguem atuando para garantir a realização de cirurgias eletivas no município por meio do Programa Opera Acre. Como parte desse processo, o Hospital Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho em Mâncio Lima recebeu, nesta terça-feira (19), a visita do complexo regulador, que realizou uma avaliação técnica para levantar os equipamentos necessários para viabilizar os procedimentos cirúrgicos.

A iniciativa é um pedido direto do deputado Nicolau Júnior(PP) e do prefeito Zé Luiz(PP), que têm se mobilizado para reduzir a fila de espera por cirurgias na região do Juruá. Somente em Mâncio Lima, 380 mulheres aguardam por procedimentos ginecológicos. Com a implementação do Opera Acre no município, além dessas cirurgias, também serão realizadas cirurgias gerais, ampliando o atendimento à população.

“O nosso objetivo é garantir que essas cirurgias aconteçam o mais rápido possível. Sabemos da necessidade da população e estamos trabalhando junto ao governo do Estado para viabilizar essa demanda, que será um grande avanço para a saúde de Mâncio Lima e de toda a região do Juruá”, destacou Nicolau Júnior.

O Programa Opera Acre, uma iniciativa do governo do Estado coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), tem sido fundamental para ampliar o acesso a cirurgias eletivas no Acre. Apenas em 2023, cerca de 12 mil procedimentos foram realizados em todo o estado. Em uma recente assembleia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o governo acreano garantiu mais de R$ 5 milhões para dobrar o número de cirurgias em 2024, consolidando o Acre como o estado com a maior taxa de crescimento na realização de cirurgias eletivas no país.

O secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, tem sido um dos grandes responsáveis pelo sucesso do programa, conduzindo um trabalho de excelência para garantir que a população tenha acesso a atendimentos cirúrgicos de forma ágil e eficiente.

Com essa articulação entre governo, município e Assembleia Legislativa do Acre, Mâncio Lima está cada vez mais perto de oferecer cirurgias pelo Opera Acre, garantindo mais qualidade de vida para seus moradores e reduzindo significativamente as filas de espera.