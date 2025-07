Gonzaga entrega mais de 2 mil fardamentos para a Guarda Mirim que vão beneficiar centenas de crianças na capital e Juruá

(Assessoria) – O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, participou na manhã desta segunda-feira (14) da entrega de novos fardamentos para a Guarda Mirim da Polícia Militar do estado do Acre.

Os novos uniformes vão beneficiar estudantes da Guarda Mirim de Rio Branco e região do Juruá.

A aquisição de mais de 2 mil novos uniformes foi possível graças a uma emenda parlamentar de Luiz Gonzaga. Ao todo, foram distribuídos 2.095 fardamentos entre: 410 unidades de bibico azul; 415 unidades de camisetas (canícula) meia manga; 260 unidades de calça social; 168 unidades de saia social; 422 unidades de camisa em malha poliéster branca; e 420 unidades de short em tecido helanca preto.

Luiz Gonzaga destacou a importância do projeto da Guarda Mirim e reafirmou o compromisso de parceria entre o Legislativo e a Polícia Militar.

“É um prazer estar contribuindo com esse projeto da Polícia Militar que forma cidadãos empenhados em preservar a segurança e bem estar da nossa população. Quero parabenizar a nossa Polícia Miliar por esse trabalho e dizer que estou à disposição para continuar ajudando, pois o que queremos é ver a formação de cidadãos de bem. O Legislativo acreano será sempre um parceiro da PM”, disse Gonzaga.

A comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata, agradeceu ao deputado pelo apoio e afirmou que os novos fardamentos vão beneficiar centenas de crianças acreanas.

“Quero agradecer ao deputado Gonzaga pelo apoio e dizer que essa emenda vai beneficiar centenas de crianças que são felizes em participar desse nosso projeto”, disse a coronel.