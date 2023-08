Gonzaga e Nicolau comemoram recursos do PAC para obras no Acre e parabenizam governo Lula por investimentos

O presidente e o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputados Luiz Gonzaga (PSDB) e Nicolau Júnior (PP), parabenizaram o governador do Estado, Gladson Cameli (PP), e a bancada federal por conseguirem junto ao governo federal mais recursos para investimentos no Acre através do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), apresentado pelo presidente Lula na sexta-feira (11).

A vice-governadora Mailza Assis também teve um papel importante na liberação de recursos para o Acre. Ela participou de reuniões com ministros de Lula onde foram apresentadas as demandas do Acre para participação no PAC. Mailza esteve presente no lançamento do novo programa na sexta-feira.

De acordo com o novo PAC, o Acre receberá R$ 26,6 bilhões da União para investimentos em áreas essencias como restauração da BR-364, construção de pontes, a nova maternidade de Rio Branco e moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Gonzaga destacou as inúmeras visitas que fez aos ministérios em Brasília em busca de recursos para a BR-364, saúde, educação e apoio aos ribeirinhos e produtores rurais do estado. O parlamentar aproveitou para parabenizar Gladson, Mailza, Lula, deputados federais e senadores do Acre por trabalharem em união pelo crescimento do estado.

“O governador Gladson, a vice Mailza, presidente Lula, senadores e deputados federais estão de parabéns por trabalharem pensando no melhor para o povo acreano. A política séria é feita assim, sem pensar em cores partidárias, mas sim no bem estar do povo. Tenho certeza que esses recursos que virão para o Acre vão ajudar no desenvolvimento do estado. Entre as demandas atendidas estão reivindicações nossas a respeito da BR, pontes e entre outras”, disse Gonzaga.

O primeiro-secretário da Aleac, Nicolau Júnior, também destacou o trabalho em união da bancada federal e governo do Acre para conseguir recursos.

“Nossos parlamentares e o governador estão de parabéns pelo empenho em lutar por investimentos. A Aleac também tem sua parcela e vamos continuar trabalhando juntos em prol do povo acreano”, disse.

O secretário de Planejamento do Estado, Ricardo Brandão, destacou o trabalhao do Executivo acreano para conseguir a liberação dos recursos. Brandão afirmou que o Acre enviou 17 demandas à Casa Civil da Presidência da República, onde 7 foram antendidas, incluindo mais moradias do Minha Casa Minha Vida.

“No início do ano apresentamos 17 demandas à Casa Civil da Presidência após reunião entre o governador Gladson e o presidente Lula. O presidente pediu que cada governador apresentasse 3 prioridades, o Acre apresentou 17. Dessas, a Presidência atendeu 7 demandas, além de construção de mais casas populares”, explicou Brandão.

Demandas que serão atendidas no PAC

Entre as demandas apresentadas pelo Acre e que serão atendidas nessa nova fase do PAC estão:

– Serviços de Restauração e Manutenção da BR 364;

– Construção de Unidades Habitacionais;

– Construção da Ponte de Rodrigues Alves;

– Implantação de Aeródromos

– Viaduto da Corrente

– Maternidade de Rio Branco

– Construção de hospital.