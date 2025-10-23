Gonzaga comemora novos investimentos da ABDI na cadeia produtiva do Juruá e parabeniza Perpétua Almeida

(Assessoria) – O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, parabenizou a diretora de Economia Sustentável e Industrialização da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Perpétua Almeida, pelos investimentos executados na cadeia produtiva do Vale do Juruá e demais regiões do estado.

A diretora Perpétua Almeida se reuniu com o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, com o presidente da Cooperativa dos Produtores de Café do Juruá (CooperCafé), Jonas Lima, e o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC), Valdemiro Rocha, para tratar sobre a instalação de unidades de secadores industriais de café em Cruzeiro do Sul e a construção de secadores suspensos em Tarauacá para atender propriedades menores.

A iniciativa faz parte do projeto que iniciou com a instalação do Complexo Industrial de Café, recém-inaugurado em Mâncio Lima. O complexto já beneficia diretamente mais de 2 mil pessoas e tem gerado impacto socioeconômico expressivo, com aumento de mais de 30% na renda média dos cooperados.

Gonzaga comemorou o anúncio de que a ABDI está investindo na expansão da cadeia produtiva do café no estado do Acre. O parlamentar também aproveitou para parabenizar Perpétua Almeida pelo apoio à produção agrícola do Acre, ao presidente da CooperCafé, Jonas Lima, pela luta em prol do fortalecimento da cafeicultura e a Valdemiro Rocha pelo apoio ao trabalho das cooperativas na geração de emprego e renda.

“Não posso deixar de parabenizar a diretora Perpétua Almeida pelos investimentos no setor agrícola do Acre, mas também quero parabenizar Jonas Lima pelo trabalho que tem feito à frente da CooperCafé. O presidente da OCB também merece destaque pelo trabalho feito com as cooperativas gerando emprego e renda ao povo acreano”, disse Gonzaga.

Gonzaga destacou o potencial agrícola do Acre e afirmou que investimentos são essenciais para impulsionar a produção e exportação dos produtos acreanos.

“O Acre tem um grande potencial de produção agrícola e investimentos como esses são essenciais para levarmos nossos produtos para outros mercados, como os dos países da América do Sul e Ásia”, concluiu o deputado.