Gonzaga comemora novos investimentos da ABDI na cadeia produtiva do Juruá e parabeniza Perpétua Almeida
(Assessoria) – O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, parabenizou a diretora de Economia Sustentável e Industrialização da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Perpétua Almeida, pelos investimentos executados na cadeia produtiva do Vale do Juruá e demais regiões do estado.
A diretora Perpétua Almeida se reuniu com o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, com o presidente da Cooperativa dos Produtores de Café do Juruá (CooperCafé), Jonas Lima, e o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC), Valdemiro Rocha, para tratar sobre a instalação de unidades de secadores industriais de café em Cruzeiro do Sul e a construção de secadores suspensos em Tarauacá para atender propriedades menores.
A iniciativa faz parte do projeto que iniciou com a instalação do Complexo Industrial de Café, recém-inaugurado em Mâncio Lima. O complexto já beneficia diretamente mais de 2 mil pessoas e tem gerado impacto socioeconômico expressivo, com aumento de mais de 30% na renda média dos cooperados.
Gonzaga comemorou o anúncio de que a ABDI está investindo na expansão da cadeia produtiva do café no estado do Acre. O parlamentar também aproveitou para parabenizar Perpétua Almeida pelo apoio à produção agrícola do Acre, ao presidente da CooperCafé, Jonas Lima, pela luta em prol do fortalecimento da cafeicultura e a Valdemiro Rocha pelo apoio ao trabalho das cooperativas na geração de emprego e renda.
“Não posso deixar de parabenizar a diretora Perpétua Almeida pelos investimentos no setor agrícola do Acre, mas também quero parabenizar Jonas Lima pelo trabalho que tem feito à frente da CooperCafé. O presidente da OCB também merece destaque pelo trabalho feito com as cooperativas gerando emprego e renda ao povo acreano”, disse Gonzaga.
Gonzaga destacou o potencial agrícola do Acre e afirmou que investimentos são essenciais para impulsionar a produção e exportação dos produtos acreanos.
“O Acre tem um grande potencial de produção agrícola e investimentos como esses são essenciais para levarmos nossos produtos para outros mercados, como os dos países da América do Sul e Ásia”, concluiu o deputado.
Em Reunião no Ministério do Planejamento e Orçamento, Socorro Neri destaca avanços na criação da Frente Parlamentar pela Integração Sul-Americana
A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) participou, nesta quinta-feira, de uma importante reunião no Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) para tratar da instalação da Frente Parlamentar Mista pela Integração Sul-Americana (FPM-ISA). O encontro foi considerado produtivo e marcou mais um passo na consolidação de uma agenda estratégica para o desenvolvimento regional e nacional.
A FPM-ISA tem como objetivo fortalecer o programa das Rotas de Integração Sul-Americana, coordenado pelo MPO, que busca aprimorar as conexões logísticas, comerciais e econômicas entre o Brasil e os países vizinhos. Segundo Socorro Neri, a iniciativa é fundamental para impulsionar o crescimento sustentável do Acre e integrar o estado às grandes rotas de desenvolvimento continental.
A parlamentar ressaltou que a ideia da criação da Frente nasceu de reuniões realizadas com a ministra Simone Tebet, no início do ano, e foi acolhida com entusiasmo pelo secretário de Articulação Institucional, João Villaverde, que reconheceu o potencial da proposta para transformar o programa em uma política pública de Estado.
Durante o encontro, também estiveram presentes Tatiane Braz, chefe de gabinete da ministra; Marcelo Moreira, secretário adjunto de Articulação Institucional; Sandra Amaral, subsecretária de Articulação Institucional; Paulo Rocha, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos; e Cláudia Canedo, coordenadora-geral de Assuntos Parlamentares e Federativos do MPO.
Socorro Neri destacou o clima de diálogo e cooperação institucional, ressaltando que a união entre o Parlamento e o Executivo é essencial para o sucesso das ações voltadas ao desenvolvimento integrado da América do Sul.
A deputada informou ainda que, em breve, será divulgada a data oficial de instalação da Frente Parlamentar, que deverá contar com a presença da ministra Simone Tebet e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.
“Seguimos firmes na busca pelo desenvolvimento da nossa região e na construção de uma política de integração que una esforços e gere oportunidades para todos os brasileiros”, afirmou Socorro Neri, reforçando seu compromisso com o progresso econômico e social do Acre e do país.
