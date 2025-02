Gonzaga apresenta PL que defende uso de plantas medicinais e fitoterápicos na rede pública do Acre

Deputado estadual Tadeu Hassem – Foto: Sérgio Vale

Na sessão desta terça-feira (25) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Tadeu Hassem (Republicanos) usou seu tempo no pequeno expediente para apresentar a Indicação nº 24, solicitando a manutenção da cobertura da quadra esportiva da Escola Instituto Odilon Pratagi, a maior instituição de ensino público do município de Brasiléia.

O parlamentar destacou que o governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, já realizou reformas em grandes escolas do município, mas a quadra da referida escola continua sem cobertura adequada. Com o período chuvoso e as aulas em andamento, Hassem cobrou providências.

“A prática esportiva faz parte do currículo escolar, e temos recebido muitas reclamações sobre a situação da quadra. Agradeço ao professor Antônio, que nos trouxe essa demanda, e faço um apelo ao secretário de Educação, professor Mauro Sérgio, para que essa manutenção seja feita o quanto antes”, afirmou.

Inauguração do novo prédio do Procon

Ainda durante seu discurso, Tadeu Hassem registrou a inauguração do novo prédio do Procon no Acre, ocorrida na segunda-feira (24). O deputado ressaltou a importância do órgão para a defesa dos direitos do consumidor e elogiou a estrutura moderna da nova sede, localizada no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

“O Procon é um órgão fundamental, pois muitas vezes o consumidor não tem a quem recorrer quando se sente lesado. Agora, com esse novo prédio, equipado com tecnologia de energia sustentável, a população terá um atendimento ainda melhor”, pontuou.

Hassem parabenizou a diretora Alana Albuquerque e toda a equipe do Procon, além do governo do Estado e da Secretaria de Obras, que fiscalizou e executou a construção. Ele também destacou que o projeto foi realizado com recursos próprios da Previdência do Estado do Acre, sem utilizar verbas do fundo previdenciário, e representou um investimento de quase R$ 7 milhões.

“Ficou uma obra muito bonita e necessária para o nosso povo. Quero deixar aqui meus agradecimentos a todos os envolvidos”, concluiu. (Agência Aleac)