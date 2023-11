Gonzaga anuncia investimento para cafeicultores do Alto Acre e destaca importância do café para crescimento do PIB

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, visitou produtores de café do Alto Acre no sábado (25) e aproveitou para anunciar investimentos para o setor cafeicultor da região. O parlamentar garantiu uma emenda para a compra de uma máquina beneficiadora de café que vai atender dezenas de trabalhadores.

A Associação de Produtores de Café do Alto Acre conta hoje com 60 produtores de café associados dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia.

Gonzaga, que é um parlamentar que incentiva a produção agrícola visando a geração de emprego e renda no estado, afirmou que o Acre tem um grande potencial produtivo e que os produtores precisam de incentivo para alanvacar suas plantações e contribuírem para o desenvolvimento econômico do Acre.

“O Acre é um grande produtor de café. A qualidade do nosso café já foi comprovada nacionalmente. A produção de café está crescendo no nosso estado e estou aqui para dar apoio aos trabalhadores. Hoje temos como atender o mercado acreano e depois exportar para outros mercados”, disse o deputado.

A presidente da associação, Isabelle Araújo, agradeceu ao empenho do deputado Gonzaga em buscar investimentos para o setor cafeicutor do Alto Acre.

“Quero agradecer o apoio do presidente Luiz Gonzaga. Ele foi o primeiro deputado a vir aqui nos visitar e conhecer nosso trabalho. Ficamos felizes com a garantia de uma emenda que vai ser usada para a compra de uma beneficiadora de café que vai ajudar dezenas de famílias. Fortalecer a produção de café é muito importante para o crescimento da nossa região”, disse.

O produtor de café conhecido como Precival Silva, dono da propriedade visitada por Gonzaga, agradeceu o parlamentar pela emenda que será destinada para a região e afirmou que a beneficiadora vai potencializar ainda mais a produção de café no Alto Acre.

“Quero agradecer ao deputado Gonzaga por visitar nossa região e pelo investimento que vai contribuir para o crescimento da produção de café e geração de emprego e renda na nossa região”, disse.

Produção de café cresce no Acre e impulsiona PIB

O presidente Luiz Gonzaga destacou também durante a reunião que a produção de café triplicou no Acre no último ano contribuindo para o crescimento de 6,7% do Produto Interno Bruto do estado.

De acordo com levantamento, o valor bruto da produção (VBP) do café em outubro deste ano chegou a R$ 32,7 milhões no Acre, fluxo quase três vezes maior que o resultado do ano de 2019.

“O Acre tem mostrado que tem um grande potencial de produção de café. Cabe a nós incentivarmos e darmos meios para nossos produtores rurais produzirem ainda mais. A agricultura é muito importante para fazer o Acre crescer e se tornar um grande exportador de café”, concluiu o parlamentar.