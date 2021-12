“Gladson tem que explicar para onde foram desviados os R$ 800 milhões”, diz Perpétua sobre operação

Veja o Vídeo:

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) usou a tribuna da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, 16, para lamentar o escândalo envolvendo o Governo do Acre que estaria, segundo as investigações, envolvido em crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, desvio de recursos públicos e ocultação da destinação de valores.

“O Acre amanheceu triste e decepcionado ao se ver, vergonhosamente, em todas as páginas da grande mídia nacional. Lamentavelmente, nos envergonhamos porque se trata de um grande escândalo, talvez um dos maiores escândalos de corrupção de toda a história do Acre”.

Perpétua destacou que o governador Gladson Cameli precisa esclarecer as acusações que a Justiça está investigando.

“É muito importante que o governador venha a público e esclareça. R$ 800 milhões, quase 1 R$ bilhão, é muito dinheiro que resolveria a vida de gente pobre no Acre. Já se comentava em todas as esquinas de Rio Branco, que havia um esquema de corrupção dentro do governo. Mas não se imaginava que o esquema de corrupção subiria as escadarias do Palácio Rio Branco e chegaria no coração do governo, no governador Gladson Cameli”, disse.

E acrescenta: “É quase R$ 1 bilhão que saiu da Educação, da Saúde, da Cesta Básica, do Aluguel Social, e foi parar no bolso de gente. O governador estaria envolvido nesse esquema de corrupção? Eu não sei, isso é a Justiça que está apurando. Mas o povo quer saber para onde foram R$ 800 milhões”.

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Assembleia Legislativa do Estado do Acre tem se preocupado em proporcionar mais dignidade para a população acreana, aprovou a lei 3.795 de 27 de outubro de 2021 que trata da obrigatoriedade de incluir os absorventes aos itens de higiene das Unidades de ensino e disponibilizar, gratuitamente , nos banheiros das Escolas públicas Estaduais.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo Abaixo: Em consonância com a Lei Nº 3.7757, de 13 de julho de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre traz uma campanha de conscientização “Dezembro Verde”, há toda a população com relação aos animas, principalmente os que estão em situação de rua, pois os pets são o símbolo de amor ao próximo e o melhor amigo do homem, então ame-o!!

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.