General Ubiratan Poty, diretor do Programa Calha Norte, visita Defensoria do Acre e conhece projetos sociais

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), recebeu nesta quarta-feira, 21, a visita do diretor do Departamento do Programa Calha Norte (DPCN), general Ubiratan Poty, que cumpre agenda no Acre com comitiva do Ministério da Defesa, por meio do Calha Norte, visitando e realizando vistorias nas obras executadas com recursos conveniados pelo programa.

Coordenado pelo Ministério da Defesa, o Programa Calha Norte está presente em 619 municípios de 10 estados do país e beneficia 25 milhões de brasileiros.

“A unidades da Defensoria Pública nos municípios de Tarauacá e Xapuri são frutos de emendas parlamentares federais, conveniadas pelo programa Calha Norte, então para nós é uma grande alegria e satisfação receber o general Poty e sua equipe aqui na sede da nossa instituição para conhecer nossos projetos e também aprendermos um pouco mais sobre o programa”, disse a defensora-geral, Simone Santiago.

A defensora-geral destacou, ainda, atuação da Defensoria Pública para garantir assistência jurídica integral e gratuita aqueles que mais precisam, bem como destacou os projetos sociais que promovem direitos, cidadania e justiça à população acreana.

Na oportunidade, também foi apresentado um pedido de viabilidade e apoio para um projeto da Defensoria Pública que visa promover atendimentos nas comunidades mais longínquas do estado, ao diretor do DPCN que demostrou satisfação e prontamente se colocou à disposição da instituição.

“É importante ter essa aproximação e conhecer os trabalhos de instituições como a Defensoria Pública, e vejo que há convergência do Programa Calha Norte com o que a Defensoria faz, como instrumento para facilitar aos órgãos envolvidos, ações de políticas públicas. Nós estamos à disposição para contribuir com a Defensoria Pública”, destacou o diretor do DPCN, general Poty.

Participaram da visita, o coordenador executivo da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Marcus Frederick Rodrigues, o major Alexander Xavier, da assistente técnica Monalisa Albertim, da secretária Kátia David, que fazem parte do programa Calha Norte, a corregedora-geral, Fenísia Mota, o diretor-geral da DPE/AC, Bruno Norberto, o coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo.

Além da coordenadora do Atendimento Cível, Thais Oliveira, da coordenadora do Centro de Estudos Jurídicos e do Subnúcleo da Saúde, Juliana Marques, das defensoras públicas que atuam nos Subnúcleos de Direitos Humanos 1 (SDH1) e Extrajudicial de Conflitos, Juliana Caobianco e Fabíola Rangel, respectivamente, da ouvidora-geral, Soleane Manchineri e servidores da instituição.

O Calha Norte

Criado em 1985 e integrado ao Ministério da Defesa desde 1999, o Programa Calha Norte tem a missão de contribuir para a manutenção da soberania nacional, a integridade territorial e a promoção do desenvolvimento ordenado e sustentável na sua área de atuação.

O Programa tem como objetivos estratégicos o aumento da presença do poder público; a melhoria da infraestrutura nas áreas de defesa, educação, esporte, segurança pública, saúde, assistência social, transportes e desenvolvimento econômico.