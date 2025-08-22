Tudo sobre Política
Fórum de Bioeconomia da Amazônia 2025 destaca a industrialização da Amazônia acreana
Evento acontece de 20 a 23 de agosto com participações internacionais em Rio Branco
De 20 a 23 de agosto, o Acre recebe a 3ª edição do Fórum de Bioeconomia da Amazônia, com o tema “A Industrialização da Bioeconomia Amazônica Acreana”. O evento é realizado pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento e correalização do Sebrae, reunindo produtores, empreendedores, startups, técnicos e investidores para debater e fomentar o uso sustentável das riquezas naturais do estado.
De acordo com Mirla Miranda, coordenadora da Câmara Técnica de Bioeconomia do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento, desde sua criação, em 2023, o Fórum vem se consolidando como um espaço estratégico para fortalecer as cadeias produtivas e apresentar soluções inovadoras que transformem a matéria-prima local em produtos industrializados, gerando emprego, renda e visibilidade para o Acre. “É hora de inverter a lógica. Durante anos o Acre enviou sua matéria-prima para fora. Agora queremos produzir aqui, agregar valor e mostrar ao mundo as maravilhas que os acreanos têm a oferecer”, afirma Mirla.
Este ano, o evento dará destaque para duas cadeias de grande potencial econômico: o cupuaçu e o bambu. O cupuaçu, fruto já famoso no passado, retorna ao debate como matéria-prima para a produção de manteigas, doces e derivados com alto valor agregado. Já o bambu, abundante em todo o estado, será apresentado como alternativa sustentável para os setores moveleiro, de construção civil, cosmético, alimentício, artesanato e decoração.
Além desses dois produtos, o Fórum abordará outras cadeias estratégicas, como óleos e manteigas naturais amazônicas — copaíba, murumuru, buriti, entre outros — e o mel acreano, que se destaca por seu sabor único, resultado da diversidade de flores visitadas pelas abelhas na floresta.
A programação também contará com presenças internacionais. Entre os convidados estão o presidente da World Bamboo Organization, Michel Abadi, e representantes da Dasso XTR, maior empresa do mundo no uso do bambu como matéria-prima. Eles irão compartilhar experiências e oportunidades de negócios para o setor.
Durante o evento, o público poderá conhecer estandes com produtos amazônicos, conversar com produtores, participar de palestras técnicas e ter contato direto com investidores interessados em desenvolver negócios sustentáveis na região.
Segundo o diretor técnico do Sebrae no Acre, Kleber Campos, o Fórum também é uma oportunidade para alinhar desenvolvimento econômico e responsabilidade socioambiental:
“O Sebrae busca identificar e impulsionar oportunidades de negócios que estejam alinhadas às práticas de ESG, gerem impacto positivo e sejam sustentáveis tanto no ambiente empresarial quanto no ambiental. O Acre tem potencial para ser referência nacional e internacional em bioeconomia, e eventos como este ajudam a transformar esse potencial em realidade”, declarou.
Convite aberto
O Fórum é destinado a produtores agroflorestais, empreendedores criativos, startups e todos que acreditam no potencial da bioeconomia para transformar o Acre em uma potência produtiva. A proposta é inspirar ações concretas de industrialização, valorizando o que é produzido localmente e mantendo a geração de renda no estado.
A 3ª Edição do Fórum de Bioeconomia da Amazônia é promovida pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento, com a correalização do Sebrae e o apoio de importantes parceiros: BIOSAMAZONIA, Instituto Federal do Acre, ECOAM e Impact HUB Manaus. O evento também contará com participação internacional, reunindo representantes do Bio Economy Amazon Summit, World Bamboo e Dasso XTR Fused Bamboo for Exterior Use.
As inscrições gratuitas já estão disponíveis no site ac.loja.sebrae.com.br e haverá a emissão de certificado.
Jerry Correia se reúne com Mailza Assis para tratar de desafios migratórios e apoio à Marcha para Jesus em Assis Brasil
Encontro destacou a importância do apoio do Estado na gestão humanitária e na valorização dos eventos culturais e religiosos – Foto: Assessoria
Na manhã desta quinta-feira (21), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve reunido com a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, em Rio Branco, para dialogar sobre temas de grande relevância para o município e toda a região de fronteira.
Entre os principais assuntos, destacou-se a situação migratória, que permanece como um dos maiores desafios enfrentados por Assis Brasil devido à sua localização estratégica na tríplice fronteira com Peru e Bolívia. O prefeito ressaltou a importância do apoio do Governo do Estado na busca por soluções que garantam melhores condições de atendimento humanitário e de organização social.
Outro ponto em pauta foi a realização da 4ª edição da Marcha para Jesus em Assis Brasil, evento que reúne igrejas e comunidade em um ato de fé, unidade e celebração. A reunião tratou do apoio institucional e logístico para que a Marcha aconteça de forma grandiosa e segura, fortalecendo o calendário cultural e religioso da cidade.
“Esse diálogo com a vice-governadora é fundamental para avançarmos em duas pautas muito importantes: a gestão migratória, que impacta diretamente a vida do nosso povo, e a realização da Marcha para Jesus, que celebra a fé e a união da nossa comunidade”, afirmou o prefeito Jerry Correia.
A vice-governadora Mailza Assis, por sua vez, reafirmou o compromisso do Governo do Estado em apoiar Assis Brasil, tanto nas questões sociais quanto na valorização dos eventos que promovem integração e fortalecimento da fé.
