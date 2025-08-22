Fórum de Bioeconomia da Amazônia 2025 destaca a industrialização da Amazônia acreana

Evento acontece de 20 a 23 de agosto com participações internacionais em Rio Branco

De 20 a 23 de agosto, o Acre recebe a 3ª edição do Fórum de Bioeconomia da Amazônia, com o tema “A Industrialização da Bioeconomia Amazônica Acreana”. O evento é realizado pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento e correalização do Sebrae, reunindo produtores, empreendedores, startups, técnicos e investidores para debater e fomentar o uso sustentável das riquezas naturais do estado.

De acordo com Mirla Miranda, coordenadora da Câmara Técnica de Bioeconomia do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento, desde sua criação, em 2023, o Fórum vem se consolidando como um espaço estratégico para fortalecer as cadeias produtivas e apresentar soluções inovadoras que transformem a matéria-prima local em produtos industrializados, gerando emprego, renda e visibilidade para o Acre. “É hora de inverter a lógica. Durante anos o Acre enviou sua matéria-prima para fora. Agora queremos produzir aqui, agregar valor e mostrar ao mundo as maravilhas que os acreanos têm a oferecer”, afirma Mirla.

Este ano, o evento dará destaque para duas cadeias de grande potencial econômico: o cupuaçu e o bambu. O cupuaçu, fruto já famoso no passado, retorna ao debate como matéria-prima para a produção de manteigas, doces e derivados com alto valor agregado. Já o bambu, abundante em todo o estado, será apresentado como alternativa sustentável para os setores moveleiro, de construção civil, cosmético, alimentício, artesanato e decoração.

Além desses dois produtos, o Fórum abordará outras cadeias estratégicas, como óleos e manteigas naturais amazônicas — copaíba, murumuru, buriti, entre outros — e o mel acreano, que se destaca por seu sabor único, resultado da diversidade de flores visitadas pelas abelhas na floresta.

A programação também contará com presenças internacionais. Entre os convidados estão o presidente da World Bamboo Organization, Michel Abadi, e representantes da Dasso XTR, maior empresa do mundo no uso do bambu como matéria-prima. Eles irão compartilhar experiências e oportunidades de negócios para o setor.

Durante o evento, o público poderá conhecer estandes com produtos amazônicos, conversar com produtores, participar de palestras técnicas e ter contato direto com investidores interessados em desenvolver negócios sustentáveis na região.

Segundo o diretor técnico do Sebrae no Acre, Kleber Campos, o Fórum também é uma oportunidade para alinhar desenvolvimento econômico e responsabilidade socioambiental:

“O Sebrae busca identificar e impulsionar oportunidades de negócios que estejam alinhadas às práticas de ESG, gerem impacto positivo e sejam sustentáveis tanto no ambiente empresarial quanto no ambiental. O Acre tem potencial para ser referência nacional e internacional em bioeconomia, e eventos como este ajudam a transformar esse potencial em realidade”, declarou.

Convite aberto

O Fórum é destinado a produtores agroflorestais, empreendedores criativos, startups e todos que acreditam no potencial da bioeconomia para transformar o Acre em uma potência produtiva. A proposta é inspirar ações concretas de industrialização, valorizando o que é produzido localmente e mantendo a geração de renda no estado.

A 3ª Edição do Fórum de Bioeconomia da Amazônia é promovida pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento, com a correalização do Sebrae e o apoio de importantes parceiros: BIOSAMAZONIA, Instituto Federal do Acre, ECOAM e Impact HUB Manaus. O evento também contará com participação internacional, reunindo representantes do Bio Economy Amazon Summit, World Bamboo e Dasso XTR Fused Bamboo for Exterior Use.

As inscrições gratuitas já estão disponíveis no site ac.loja.sebrae.com.br e haverá a emissão de certificado.