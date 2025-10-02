Formação de Conselheiros Tutelares reforça atuação e fortalece o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente

O senador Alan Rick se reuniu com o presidente do INEP, Manuel Palacios, e sua equipe, para tratar das denúncias de falhas graves na correção da segunda etapa do Revalida 2025/1, a prova prática aplicada aos médicos formados no exterior.

De acordo com o parlamentar, centenas de mensagens recebidas em seus canais de comunicação apontam problemas como a ausência de vídeos de estações de avaliação, o que compromete diretamente a possibilidade de recurso e a composição das notas dos candidatos. “Solicitei ao presidente do INEP que, diante de falhas técnicas da própria instituição, os revalidandos não sejam prejudicados. No caso dos vídeos não serem recuperados, que seja concedida a pontuação integral da estação afetada, e não apenas a aplicação de uma nova prova gratuita”, afirmou Alan Rick.

Segundo Palacios, a equipe técnica do INEP está tomando providências para tentar recuperar os vídeos que desapareceram. Caso sejam encontrados, os candidatos prejudicados terão novo prazo para apresentar recursos. Já sobre o pedido de concessão da pontuação integral, o presidente informou que a solicitação será analisada pela área jurídica do instituto.

Durante a reunião, o INEP informou também que está em fase final de elaboração um novo modelo para a segunda etapa do Revalida. A mudança busca substituir as estações presenciais com atores simulando doenças consideradas caras, ultrapassadas e ineficientes por uma plataforma digital, que dará mais transparência e uniformidade ao exame.

Alan Rick destacou que continuará acompanhando o tema até que as soluções sejam implementadas. “Estamos falando do futuro de milhares de médicos formados no exterior, que só querem uma avaliação justa, transparente e menos onerosa. É por isso que sigo cobrando respostas e defendendo um Revalida que respeite os candidatos e fortaleça a saúde do Brasil”, concluiu.