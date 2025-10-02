Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Formação de Conselheiros Tutelares reforça atuação e fortalece o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente

2 de outubro de 2025

Formação de Conselheiros Tutelares fortalece o Sistema de Garantia de Direitos.

Nesta quarta-feira (01), foi realizada uma importante formação voltada aos Conselheiros Tutelares, com foco no fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.

O encontro teve como objetivo aprimorar o conhecimento técnico e jurídico dos participantes, garantindo uma atuação ainda mais eficaz na proteção e promoção dos direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Durante a capacitação, foram abordados temas essenciais, como:

  • atribuições do Conselho Tutelar,
  • fluxos de atendimento,
  • funcionamento da rede de proteção intersetorial,
  • medidas de proteção,

além da articulação com órgãos como Ministério Público, Judiciário, Assistência Social, Saúde e Educação.

A iniciativa reforça o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas de proteção integral, reconhecendo o papel estratégico do Conselho Tutelar como porta de entrada do Sistema de Garantia de Direitos e peça fundamental na defesa da infância e adolescência.

