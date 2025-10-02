Tudo sobre Política
Formação de Conselheiros Tutelares reforça atuação e fortalece o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Tudo sobre Política
Formação de Conselheiros Tutelares fortalece o Sistema de Garantia de Direitos.
Nesta quarta-feira (01), foi realizada uma importante formação voltada aos Conselheiros Tutelares, com foco no fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.
O encontro teve como objetivo aprimorar o conhecimento técnico e jurídico dos participantes, garantindo uma atuação ainda mais eficaz na proteção e promoção dos direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Durante a capacitação, foram abordados temas essenciais, como:
- atribuições do Conselho Tutelar,
- fluxos de atendimento,
- funcionamento da rede de proteção intersetorial,
- medidas de proteção,
além da articulação com órgãos como Ministério Público, Judiciário, Assistência Social, Saúde e Educação.
A iniciativa reforça o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas de proteção integral, reconhecendo o papel estratégico do Conselho Tutelar como porta de entrada do Sistema de Garantia de Direitos e peça fundamental na defesa da infância e adolescência.
Tudo sobre Política
Senador Alan Rick cobra do INEP soluções para falhas graves na correção da prova prática do Revalida 2025
O senador Alan Rick se reuniu com o presidente do INEP, Manuel Palacios, e sua equipe, para tratar das denúncias de falhas graves na correção da segunda etapa do Revalida 2025/1, a prova prática aplicada aos médicos formados no exterior.
De acordo com o parlamentar, centenas de mensagens recebidas em seus canais de comunicação apontam problemas como a ausência de vídeos de estações de avaliação, o que compromete diretamente a possibilidade de recurso e a composição das notas dos candidatos. “Solicitei ao presidente do INEP que, diante de falhas técnicas da própria instituição, os revalidandos não sejam prejudicados. No caso dos vídeos não serem recuperados, que seja concedida a pontuação integral da estação afetada, e não apenas a aplicação de uma nova prova gratuita”, afirmou Alan Rick.
Segundo Palacios, a equipe técnica do INEP está tomando providências para tentar recuperar os vídeos que desapareceram. Caso sejam encontrados, os candidatos prejudicados terão novo prazo para apresentar recursos. Já sobre o pedido de concessão da pontuação integral, o presidente informou que a solicitação será analisada pela área jurídica do instituto.
Durante a reunião, o INEP informou também que está em fase final de elaboração um novo modelo para a segunda etapa do Revalida. A mudança busca substituir as estações presenciais com atores simulando doenças consideradas caras, ultrapassadas e ineficientes por uma plataforma digital, que dará mais transparência e uniformidade ao exame.
Alan Rick destacou que continuará acompanhando o tema até que as soluções sejam implementadas. “Estamos falando do futuro de milhares de médicos formados no exterior, que só querem uma avaliação justa, transparente e menos onerosa. É por isso que sigo cobrando respostas e defendendo um Revalida que respeite os candidatos e fortaleça a saúde do Brasil”, concluiu.
Deputada Meire Serafim ignora entidades acreanas e entrega execução de emendas a ONG da Bahia, deixando o Acre à mercê da própria sorte
Prefeito Zequinha Lima asfalta 5 ruas de Cruzeiro do Sul em setembro, ao todo já são mais de 1.100 metros de asfalto entregues
Prefeito do Acre teria flagrado a esposa em suposta traição com promotor de Justiça dentro da própria casa, em episódio que abalou a cidade
“Mais dinheiro no bolso do trabalhador”: Vereador André Kamai destaca conquista do governo Lula que alivia milhões de famílias
Drama da falta de água em Rio Branco: bairros sofrem com escassez enquanto Prefeitura de Tião Bocalom desperdiça em áreas públicas
POLÍTICA
Deputada Meire Serafim ignora entidades acreanas e entrega execução de emendas a ONG da Bahia, deixando o Acre à mercê da própria sorte
A deputada federal Meire Serafim (União Brasil) destinou mais de R$ 20 milhões em emendas parlamentares para projetos em áreas...
Prefeito do Acre teria flagrado a esposa em suposta traição com promotor de Justiça dentro da própria casa, em episódio que abalou a cidade
As informações que circulam nos bastidores da política acreana são de cair o queixo. De acordo com relatos, um episódio...
“Mais dinheiro no bolso do trabalhador”: Vereador André Kamai destaca conquista do governo Lula que alivia milhões de famílias
Vereador André Kamai e o presidente Lula – Foto: Paulo Murilo/ Secom/AC O plenário da Câmara Municipal de Rio Branco...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Epitaciolândia em destaque: jovens atletas brilham no Jiu-Jitsu e fortalecem projeto “Artes Marciais nas Escolas”
No último domingo, aconteceu um dos melhores eventos de jiu-jitsu do Acre, reunindo atletas de alto nível técnico e proporcionando...
Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco
Assessoria – Neste domingo (28), Rio Branco recebeu no Afa Jardim o desafio “Pequenos Gigantes”, uma disputa de cinturão que...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza passeio de bicicleta e Corrida Amigos da Saúde com premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou neste domingo, 28, aniversário de 121 do município,a 1° Corrida de...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Esporte6 dias atrás
Final da Supercopa das Vilas será realizada nesta sexta-feira no Estádio O Cruzeirão com premiação de R$ 16 mil
-
Educação6 dias atrás
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
-
Tudo Sobre Política II5 dias atrás
Jerry Correia consolida legado como um dos melhores prefeitos de Assis Brasil com abertura da Expo Fronteira 2025
-
Política6 dias atrás
Babão na rua: Bocalom cede à pressão política e demite o locutor Sílvio Santos da Secretaria de Saúde de Rio Branco em meio a disputas por apoio eleitoral