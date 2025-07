Fernanda Hassem participa de capacitação do RH Itinerante e destaca valorização dos servidores públicos no Alto Acre

Iniciativa da Sead percorre todo o estado levando atualização profissional, escuta e orientação técnica para quem constrói diariamente o serviço público acreano.

A coordenadora da Secretaria de Governo (Segov) do Alto Acre, Fernanda Hassem, participou nesta semana da capacitação do RH Itinerante – Gestão de Pessoas 2025, realizada no município, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Administração (Sead) que vem percorrendo todo o Acre com o objetivo de aproximar o governo dos servidores públicos e fortalecer a gestão de pessoas.

Durante a atividade, servidores da região receberam orientação técnica, informações atualizadas sobre gestão de recursos humanos, além de momentos de escuta e troca de experiências. A proposta do programa é criar um canal direto entre os profissionais que atuam na ponta e a equipe da Sead, promovendo a valorização e o aperfeiçoamento constante do quadro de pessoal do Estado.

Para Fernanda Hassem, a iniciativa demonstra a preocupação do governo em investir no capital humano da administração pública:

“Parabenizo a Sead pela organização e por investir no desenvolvimento de quem faz a máquina pública funcionar. Esse tipo de capacitação aproxima a gestão dos servidores, promove valorização e contribui diretamente para a melhoria do serviço prestado à população. Seguimos juntos nessa jornada de aprendizado e fortalecimento do serviço público”, destacou.

O RH Itinerante – Gestão de Pessoas 2025 já percorreu diversas regionais do estado e seguirá visitando outras localidades ao longo do ano. A proposta é atingir todos os municípios acreanos, levando orientações sobre processos administrativos, direitos e deveres funcionais, bem como ações de acolhimento e integração entre servidores.

Com esse trabalho, a Sead busca fortalecer o vínculo entre os profissionais e o governo estadual, garantindo que os desafios do dia a dia sejam enfrentados com mais preparo, conhecimento e apoio institucional.