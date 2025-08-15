Tudo sobre Política
Fernanda Hassem destaca importância do empreendedorismo feminino em encontro realizado em Brasiléia
A coordenadora da Secretaria de Governo (Segov) do Alto Acre, Fernanda Hassem, participou nesta sexta-feira (15) de um encontro dedicado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, realizado em Brasiléia. O evento reuniu mulheres empreendedoras, lideranças locais e representantes da Associação Comercial, proporcionando um espaço para troca de experiências e incentivo à participação feminina no mundo dos negócios.
Durante o encontro, Fernanda classificou a experiência como “verdadeiramente inspiradora” e agradeceu à presidente da Associação Comercial, Patricia Dorsa, a “Tícia”, que esteve presente para compartilhar conhecimento sobre empoderamento feminino e estratégias para enfrentar os desafios do empreendedorismo.
A coordenadora também fez questão de mencionar a presidente local da Associação, Denise Nobre, além de Anny, Mara Lange e todas as participantes. “Conversamos sobre coragem, determinação, foco — e sobre como a vida é cheia de desafios. O empreendedorismo é um deles: difícil, mas também belo. Belo porque nos permite trocar ideias, compartilhar experiências e perceber que não estamos sozinhas — outras mulheres e empreendedoras enfrentam os mesmos obstáculos”, destacou.
Para Fernanda, momentos como este fortalecem a rede de apoio entre mulheres e contribuem para que mais empreendedoras se sintam seguras para seguir em frente com seus projetos. “Eu, pessoalmente, adoro desafios. Quando eles aparecem, me dedico totalmente a superá-los. Este encontro me lembrou de lições importantes que às vezes esquecemos na correria do dia a dia — lições que podemos colocar em prática não apenas como empreendedoras, mas também como pessoas”, completou.
O encontro serviu não apenas como inspiração, mas também como incentivo prático para que as mulheres presentes continuem investindo em seus sonhos, superando barreiras e conquistando espaço no mercado.
Deputada Maria Antônia leva esperança e mobilidade a jovem vítima de AVC em Rodrigues Alves
Com um gesto de empatia e compromisso social, a deputada estadual Maria Antônia (PP/AC) realizou, nesta semana, a entrega de uma cadeira de rodas para o jovem Izaildo, morador de Rodrigues Alves, na região do Juruá.
Izaildo sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) há mais de cinco anos e, desde então, encontra-se acamado, enfrentando sérias dificuldades de mobilidade. Sensibilizada com a situação, a parlamentar fez questão de ir pessoalmente até a residência do jovem para entregar o equipamento que trará mais conforto e dignidade ao seu dia a dia.
Maria Antônia destacou que ações como essa representam o verdadeiro sentido do mandato parlamentar: “A política precisa servir para transformar vidas. Hoje, mais do que entregar uma cadeira de rodas, estou ajudando a devolver esperança e qualidade de vida para o Izaildo e sua família”, afirmou.
A visita emocionou familiares e vizinhos, que agradeceram pela atenção e pelo cuidado da deputada. Para a comunidade de Rodrigues Alves, a iniciativa reforça a importância da presença ativa de representantes que se preocupam com as necessidades reais da população.
