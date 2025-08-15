Fernanda Hassem destaca importância do empreendedorismo feminino em encontro realizado em Brasiléia

A coordenadora da Secretaria de Governo (Segov) do Alto Acre, Fernanda Hassem, participou nesta sexta-feira (15) de um encontro dedicado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, realizado em Brasiléia. O evento reuniu mulheres empreendedoras, lideranças locais e representantes da Associação Comercial, proporcionando um espaço para troca de experiências e incentivo à participação feminina no mundo dos negócios.

Durante o encontro, Fernanda classificou a experiência como “verdadeiramente inspiradora” e agradeceu à presidente da Associação Comercial, Patricia Dorsa, a “Tícia”, que esteve presente para compartilhar conhecimento sobre empoderamento feminino e estratégias para enfrentar os desafios do empreendedorismo.

A coordenadora também fez questão de mencionar a presidente local da Associação, Denise Nobre, além de Anny, Mara Lange e todas as participantes. “Conversamos sobre coragem, determinação, foco — e sobre como a vida é cheia de desafios. O empreendedorismo é um deles: difícil, mas também belo. Belo porque nos permite trocar ideias, compartilhar experiências e perceber que não estamos sozinhas — outras mulheres e empreendedoras enfrentam os mesmos obstáculos”, destacou.

Para Fernanda, momentos como este fortalecem a rede de apoio entre mulheres e contribuem para que mais empreendedoras se sintam seguras para seguir em frente com seus projetos. “Eu, pessoalmente, adoro desafios. Quando eles aparecem, me dedico totalmente a superá-los. Este encontro me lembrou de lições importantes que às vezes esquecemos na correria do dia a dia — lições que podemos colocar em prática não apenas como empreendedoras, mas também como pessoas”, completou.

O encontro serviu não apenas como inspiração, mas também como incentivo prático para que as mulheres presentes continuem investindo em seus sonhos, superando barreiras e conquistando espaço no mercado.

Veja o vídeo no Instagram: