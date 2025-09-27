Tudo sobre Política
Famílias denunciam constantes suspensões no transporte escolar de alunos com deficiência no Centro Dom Bosco
Outra crítica recorrente é a má gestão da frota – Foto: Paulo Roberto Parente/ Arquivo pessoal
Famílias de pessoas com deficiência (PCDs), alunos do Colégio Estadual Dom Bosco e pacientes atendidos pelo Centro Especializado em Reabilitação (CER) denunciam o colapso no transporte escolar público destinado a esses usuários. Segundo relatos, desde o ano passado os ônibus da instituição vivem quebrando e, em 2025, a situação se agravou ainda mais.
Uma das mães compartilhou prints de mensagens enviadas pela auxiliar de transporte de uma das rotas, evidenciando a frequência das interrupções. Os registros mostram que o transporte foi suspenso, por exemplo, nos dias 4, 14 e 15 de maio, e também nos dias 9, 10 e 11 de abril, por motivos como pane mecânica, falta de combustível e pneus furados. Em 27 de março, a situação se repetiu. Em junho e julho teve vários dias sem ônibus.
Segundo ela, se analisarmos desde janeiro até o momento, são inúmeros os dias sem transporte escolar ou assistencial. Ficamos sem ônibus vários dias em agosto. Também não tem ônibus desde 22 de setembro.
“Esses são apenas alguns exemplos. Há muitos outros dias em que as rotas não operaram. Isso é um completo descaso com famílias que já enfrentam tantas dificuldades”, afirmou.
A presidente da Associação Família Azul do Acre (AFAC) reforça a gravidade da situação:
“Estamos falando, em sua maioria, de mães solteiras, de baixa renda, que dependem do Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para sobreviver. Quando o transporte falha, seus filhos ficam sem acesso à escola especializada e aos tratamentos de saúde.”
Outra mãe explicou a gravidade da ausência do transporte:
“Se o ônibus que busca os alunos em casa não passa, não tem como levar a criança para o Dom Bosco nem para o CER. Isso impede o acesso à educação especializada e ao tratamento com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais ou fisioterapeutas.”
Apesar das constantes falhas, a gestão do Colégio Estadual Dom Bosco ainda não apresentou uma solução definitiva. Outra crítica recorrente é a má gestão da frota: embora o colégio disponha de dezenas de ônibus com motoristas e auxiliares, não há redistribuição eficiente de equipe para cobrir as rotas paralisadas por problemas mecânicos ou logísticos.
Fizemos contato com o responsável pelo transporte, que pediu tempo para consultar a situação, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos resposta. O espaço segue aberto, caso a Secretaria queira se manifestar.
Projeto de Lei da deputada Socorro Neri, que garante prioridade em exames de jejum para pessoas com diabetes, é aprovado na Câmara dos Deputado
Uma excelente notícia para a saúde e para a dignidade das pessoas que convivem com o diabetes. O Projeto de Lei 2978/2024, de autoria da deputada federal Socorro Neri (AC), foi aprovado nesta semana pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados.
A proposta tem como objetivo assegurar que pacientes com diabetes tenham prioridade na realização de exames que exigem jejum, reduzindo riscos à saúde e garantindo um atendimento mais humano e inclusivo.
Segundo a deputada Socorro Neri, a medida busca corrigir uma dificuldade enfrentada diariamente por milhares de brasileiros. “As pessoas com diabetes não podem permanecer longos períodos sem alimentação, sob risco de crises de hipoglicemia. Dar prioridade nesses exames é um ato de justiça e respeito à saúde pública”, destacou a parlamentar.
O projeto tramita em caráter conclusivo e agora segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Após essa etapa, deverá ser apreciado pelo Plenário da Câmara dos Deputados.
Se aprovado em todas as instâncias, o PL 2978/2024 representará um avanço importante para a qualidade de vida das pessoas com diabetes, fortalecendo políticas públicas voltadas à saúde preventiva e ao cuidado humanizado.
