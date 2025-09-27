Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo sobre Política

Famílias denunciam constantes suspensões no transporte escolar de alunos com deficiência no Centro Dom Bosco

Publicados

26 de setembro de 2025

Tudo sobre Política

Outra crítica recorrente é a má gestão da frota – Foto: Paulo Roberto Parente/ Arquivo pessoal

Famílias de pessoas com deficiência (PCDs), alunos do Colégio Estadual Dom Bosco e pacientes atendidos pelo Centro Especializado em Reabilitação (CER) denunciam o colapso no transporte escolar público destinado a esses usuários. Segundo relatos, desde o ano passado os ônibus da instituição vivem quebrando e, em 2025, a situação se agravou ainda mais.

Uma das mães compartilhou prints de mensagens enviadas pela auxiliar de transporte de uma das rotas, evidenciando a frequência das interrupções. Os registros mostram que o transporte foi suspenso, por exemplo, nos dias 4, 14 e 15 de maio, e também nos dias 9, 10 e 11 de abril, por motivos como pane mecânica, falta de combustível e pneus furados. Em 27 de março, a situação se repetiu. Em junho e julho teve vários dias sem ônibus.

Segundo ela, se analisarmos desde janeiro até o momento, são inúmeros os dias sem transporte escolar ou assistencial. Ficamos sem ônibus vários dias em agosto. Também não tem ônibus desde 22 de setembro.

Leia Também:  Câmara de Rio Branco realiza Audiência Pública para debater medidas efetivas a fim evitar contaminação do açaí

“Esses são apenas alguns exemplos. Há muitos outros dias em que as rotas não operaram. Isso é um completo descaso com famílias que já enfrentam tantas dificuldades”, afirmou.

A presidente da Associação Família Azul do Acre (AFAC) reforça a gravidade da situação:

“Estamos falando, em sua maioria, de mães solteiras, de baixa renda, que dependem do Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para sobreviver. Quando o transporte falha, seus filhos ficam sem acesso à escola especializada e aos tratamentos de saúde.”

Outra mãe explicou a gravidade da ausência do transporte:

“Se o ônibus que busca os alunos em casa não passa, não tem como levar a criança para o Dom Bosco nem para o CER. Isso impede o acesso à educação especializada e ao tratamento com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais ou fisioterapeutas.”

Apesar das constantes falhas, a gestão do Colégio Estadual Dom Bosco ainda não apresentou uma solução definitiva. Outra crítica recorrente é a má gestão da frota: embora o colégio disponha de dezenas de ônibus com motoristas e auxiliares, não há redistribuição eficiente de equipe para cobrir as rotas paralisadas por problemas mecânicos ou logísticos.

Leia Também:  No Dia Internacional da Mulher, Eduardo Ribeiro destaca a força e a garra das mulheres acreanas

Fizemos contato com o responsável pelo transporte, que pediu tempo para consultar a situação, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos resposta. O espaço segue aberto, caso a Secretaria queira se manifestar.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo sobre Política

Projeto de Lei da deputada Socorro Neri, que garante prioridade em exames de jejum para pessoas com diabetes, é aprovado na Câmara dos Deputado

Publicados

8 horas atrás

em

26 de setembro de 2025

Por

Uma excelente notícia para a saúde e para a dignidade das pessoas que convivem com o diabetes. O Projeto de Lei 2978/2024, de autoria da deputada federal Socorro Neri (AC), foi aprovado nesta semana pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados.

A proposta tem como objetivo assegurar que pacientes com diabetes tenham prioridade na realização de exames que exigem jejum, reduzindo riscos à saúde e garantindo um atendimento mais humano e inclusivo.

Segundo a deputada Socorro Neri, a medida busca corrigir uma dificuldade enfrentada diariamente por milhares de brasileiros. “As pessoas com diabetes não podem permanecer longos períodos sem alimentação, sob risco de crises de hipoglicemia. Dar prioridade nesses exames é um ato de justiça e respeito à saúde pública”, destacou a parlamentar.

O projeto tramita em caráter conclusivo e agora segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Após essa etapa, deverá ser apreciado pelo Plenário da Câmara dos Deputados.

Se aprovado em todas as instâncias, o PL 2978/2024 representará um avanço importante para a qualidade de vida das pessoas com diabetes, fortalecendo políticas públicas voltadas à saúde preventiva e ao cuidado humanizado.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Defensoria Pública do Estado nomeia Juliana Marques como subdefensora pública geral do Acre
Continue lendo

POLÍTICA

Política58 minutos atrás

Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa de palestra na OAB/AC sobre a importância dos contratos em importações e exportações

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), em parceria com a ApexBrasil, promove neste sábado, 27 de...
Política12 horas atrás

Babão na rua: Bocalom cede à pressão política e demite o locutor Sílvio Santos da Secretaria de Saúde de Rio Branco em meio a disputas por apoio eleitoral

Bocalom demite locutor Sílvio Santos, comissionado da Secretaria de Saúde de Rio Branco O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom...
Política23 horas atrás

Jorge Viana recebe o prefeito Railson, o vice-prefeito Juarez de Feijó e reforça apoio ao desenvolvimento econômico do município

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, recebeu em Brasília, nesta quinta-feira, 25, a visita do prefeito de Feijó, Railson Ferreira,...

POLÍCIA

Polícia2 semanas atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia2 semanas atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia2 semanas atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação4 horas atrás

Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM

A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Educação1 dia atrás

Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas

Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Educação1 semana atrás

Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...

CONCURSO

Concurso2 semanas atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso3 semanas atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso3 semanas atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte26 minutos atrás

Aluno de escola municipal poderá representar Cruzeiro do Sul no Mundial de Jiu-Jitsu em São Paulo

O aluno Yago Dumond, da Escola Municipal Padre Marcelino Champagnat, em Cruzeiro do Sul vem se destacando nos estudos quanto...
Esporte6 horas atrás

Semifinais do Copão do Juruá: Cruzeiro do Sul e Porto Walter avançam para a final

Assessoria –  – Nesta quinta-feira, 25, na Arena do Juruá, como parte do aniversário do município, a prefeitura realizou a...
Esporte10 horas atrás

Final da Supercopa das Vilas será realizada nesta sexta-feira no Estádio O Cruzeirão com premiação de R$ 16 mil

Assessoria – A final da Supercopa das Vilas 2025, promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, será disputada nesta sexta-feira,...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS