Famílias de Zemar Gerônimo e de Maria Antônia firmam grande acordo político para 2026 e reforçam articulação entre Vale do Acre e Juruá

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual Nicolau Júnior, participou na manhã desta sexta-feira, 1º, da solenidade em comemoração aos 50 anos do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). O evento, realizado na sede da corte eleitoral em Rio Branco, reuniu autoridades dos três poderes e personalidades que marcaram a história da Justiça Eleitoral no estado.

Durante a cerimônia, Nicolau Júnior foi agraciado com a mais alta honraria concedida pelo TRE-AC: a Medalha do Mérito da Justiça Eleitoral. A homenagem reconhece personalidades que, por suas ações e trajetória, contribuem significativamente para o fortalecimento da democracia e do processo eleitoral.

O deputado recebeu a medalha ao lado do governador do Acre, Gladson Cameli, e de outras figuras públicas que desempenham papel fundamental na garantia da cidadania e do respeito às leis eleitorais no estado.

Em seu discurso, o presidente da Aleac destacou a importância da Justiça Eleitoral na construção de uma sociedade mais justa e democrática, mesmo diante dos inúmeros desafios geográficos e sociais enfrentados pelo Acre.

“A Justiça Eleitoral acreana tem sido exemplo de compromisso com a legalidade, com o voto consciente e com a promoção da cidadania, mesmo nas regiões mais isoladas do nosso estado. Receber essa honraria é motivo de muito orgulho e de renovação do nosso compromisso com a democracia”, afirmou Nicolau Júnior.

O presidente da Corte, desembargador Júnior Alberto, destacou a contribuição fundamental dos homenageados. “Celebramos hoje homens e mulheres que deixaram sua contribuição com coragem, determinação e senso social para o fortalecimento da justiça eleitoral acreana”.