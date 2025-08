Ex-prefeito Vagner Sales anuncia nova estratégia do MDB no Acre e revela negociações com Alan Rick para 2026

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e atual presidente do MDB no Acre, Vagner Sales, utilizou as redes sociais nesta semana para divulgar um vídeo no qual detalha os rumos do partido para as eleições de 2026. No pronunciamento, Sales defendeu a adoção de uma “nova mentalidade” dentro da legenda e revelou que está em curso um amplo processo de diálogo com lideranças municipais e estaduais, além de negociações estratégicas para fortalecer o MDB no próximo pleito.

Segundo Vagner Sales, o MDB passa por um momento de reestruturação interna e busca descentralizar as decisões políticas, ouvindo representantes de todas as regiões do Acre. Ele afirmou que, sob sua presidência, nenhuma decisão será tomada de forma isolada pela executiva estadual.

“Nós estamos com o MDB com uma nova mentalidade. Temos que preparar o partido para 2026 e, para isso, estamos percorrendo os municípios, ouvindo as lideranças políticas. Queremos discutir com todos os filiados e lideranças para que as decisões não sejam apenas da executiva, mas de todo o partido”, explicou.

Um dos principais pontos do discurso de Vagner foi a possibilidade de o MDB lançar candidatura própria ao governo do Estado em 2026. Para isso, a legenda vem dialogando com o senador Alan Rick (União Brasil), que pode migrar para o MDB e encabeçar o projeto eleitoral.

“Estamos conversando com o senador Alan Rick. Tivemos uma reunião com o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, e com o próprio Alan para discutir essa possibilidade. Queremos trazê-lo para o partido, fortalecer nossa sigla e, assim, disputar o governo do Estado com chances reais”, disse Sales.

Apesar do foco em atrair Alan Rick, Vagner Sales enfatizou que o MDB não está fechado com nenhuma candidatura e mantém conversas com outros nomes, incluindo a vice-governadora Mailza Assis. O objetivo, segundo ele, é construir um projeto de governo que vá além de interesses partidários e dialogue com a sociedade acreana.

“Nós estamos abertos para conversar com todas as forças políticas do Estado. Nosso compromisso é com a população, especialmente com os que mais precisam. O MDB sempre teve essa bandeira e vamos mantê-la”, destacou.

Historicamente, o MDB tem forte presença no Acre e já governou o Estado em diferentes períodos. A movimentação atual liderada por Vagner Sales sinaliza a tentativa de recolocar o partido no centro do debate político estadual, após anos sem protagonismo no Executivo.

Com as negociações em andamento e o diálogo ampliado com lideranças municipais, a expectativa é que o MDB apresente nos próximos meses um plano estratégico e defina sua posição no tabuleiro eleitoral de 2026.