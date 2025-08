Ex-prefeito Marcus Alexandre visita o Bairro 6 de Agosto, que celebra 123 anos junto com a Revolução Acreana

Na manhã desta quarta-feira, 6 de agosto, o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, visitou o tradicional Bairro 6 de Agosto, que neste dia celebra seus 123 anos de fundação, data que também marca o início da histórica Revolução Acreana.

Durante a visita, Marcus reencontrou amigos e moradores antigos do bairro, com quem compartilhou lembranças e reafirmou seu carinho pela comunidade. “Venho como amigo, como ex-prefeito, alguém que teve a honra de contribuir com o desenvolvimento deste bairro por seis anos. O 6 de Agosto carrega o nome da nossa história, da nossa luta. É um símbolo da nossa identidade acreana”, afirmou.

O ex-gestor relembrou momentos vividos em ruas icônicas do bairro, como a Travessa Santa Terezinha, Rua Cearense, Primeira de Maio, Beira do Rio, Travessa Praxedes, além de jogos no tradicional Campo do Oriente e no Campo do Alto. “São muitos amigos e memórias. Tenho gratidão por ter podido contribuir com obras e melhorias que ajudaram a transformar essa comunidade”, destacou.

Marcus também ressaltou a importância histórica do bairro e da data: “O Bairro 6 de Agosto é um patrimônio de Rio Branco. Celebra a resistência, a cultura e a origem da Revolução Acreana. Que viva o 6 de Agosto, que viva nossa história!”

A celebração no bairro contou com programação cultural e reuniu moradores para celebrar a data com orgulho e alegria.

