Ex-prefeito Marcus Alexandre reúne com moradores e lideranças do Belo Jardim, em Rio Branco

Dando continuidade aos encontros promovidos pela Fundação Ulysses Guimarães nos bairros de Rio Branco com as “Rodas Democráticas”, o ex-prefeito Marcus Alexandre, esteve neste sábado, 4, no Belo Jardim, no Segundo Distrito da cidade, para ouvir a comunidade e debater soluções em diversas áreas.

A reunião foi realizada em um clube particular e contou com a presença de lideranças locais e moradores.

Marcus Alexandre enfatiza que o objetivo desses encontros é ouvir os anseios da comunidade e apontar possíveis soluções para os próximos anos.

“Estamos andando muito, conversando com as pessoas, vendo a realidade atual dos bairros, que infelizmente não é essa pintada por aí. Os bairros carecem de infraestrutura, são problemas básicos na saúde como a falta de medicamentos nas unidades, necessidade de mais médicos, dificuldades na gestão da educação, na segurança pública, são tantos problemas que a gente não pode fechar os olhos. Precisamos discutir soluções, ouvir as pessoas, e é isso que estamos fazendo”, disse.

Participaram do evento o presidente da Fundação Ulysses Guimarães, André Ariosto, Laercio da Farmácia, morador do Belo Jardim, entre outras lideranças.