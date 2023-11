Ex-prefeito de Rodrigues Alves, Dêda Amorim, recebeu a visita do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima

Na tarde desta quarta-feira (29), o ex-prefeito do município de Rodrigues Alves, Dêda Amorim, recebeu a visita do prefeito da Cidade de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, para tratar sobre assuntos de extrema importância, como por exemplo, a destinação de emendas parlamentares da deputada Maria Antônia.

Na ocasião, Dêda e Zequinha debateram sobre a política em torno do Juruá, onde com a aproximação do processo eleitoral de 2024 e a disputa pela reeleição do gestor, são os assuntos que tem tomado as ruas da cidade. Dêda por sua vez, enquanto um sábio da política, deu sua avaliação do cenário atual.

“Eu e o prefeito Zequinha, no qual eu tenho um grande respeito e quem eu apoio, dialogamos sobre emendas parlamentares, onde a deputada Maria Antônia sempre se colocou a disposição e tem contribuído para o avanço de Cruzeiro do Sul e falamos também sobre a boa política do nosso estado. Estou muito alegre com essa visita e esperou que venha mais vezes”, concluiu.