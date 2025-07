Ex-prefeito André Hassem nega responsabilidade por dívida da Prefeitura de Epitaciolândia

O ex-prefeito de Epitaciolândia, André Hassem, se manifestou nesta segunda-feira (15) para esclarecer que não tem relação com eventuais dívidas que levaram ao bloqueio de contas da Prefeitura do município. Segundo ele, a gestão que comandou foi encerrada em 2016, enquanto os problemas apontados têm origem a partir de 2018.

“Fui prefeito de Epitaciolândia por um mandato de quatro anos, de 2013 a 2016. A informação divulgada sobre a origem da dívida é equivocada, pois trata de inconsistências que surgiram a partir de 2018, quando eu já não era mais o gestor da cidade”, afirmou Hassem.

O ex-prefeito destacou ainda o compromisso com a verdade e reafirmou o respeito que mantém pela população epitaciolandense. “Reforço meu compromisso com a verdade e com meus conterrâneos, por quem tenho profundo respeito e admiração”, concluiu.

O posicionamento foi divulgado após circular a informação de que bloqueios judiciais às contas da Prefeitura estariam relacionados à sua administração, o que ele nega categoricamente.