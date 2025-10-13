Tudo sobre Política
Ex-prefeita Fernanda Hassem celebra o Dia das Crianças e relembra ações que valorizaram a infância em Brasileia
A coordenadora da Secretaria de Governo (Segov) do Alto Acre e ex-prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, celebrou este 12 de outubro, Dia das Crianças, com uma mensagem de carinho e reflexão sobre a importância de cuidar e valorizar a infância. Em sua fala, Fernanda destacou iniciativas realizadas durante sua gestão como prefeita, voltadas ao bem-estar, lazer e educação das crianças do município.
“O Dia das Crianças é um dia para celebrarmos — celebrar o amor, a alegria, a esperança, o presente e o futuro. É também um dia de respeito. É impossível não se emocionar ou não desejar fazer parte de uma sociedade mais justa, igualitária e respeitosa com nossas crianças — de vê-las brincar e crescer com mais dignidade e amor”, afirmou Fernanda.
Durante sua administração, Fernanda Hassem se destacou pela criação e revitalização de espaços de convivência e lazer, como praças e parques infantis, com instalação de brinquedos e áreas acessíveis para todas as idades. As ações, segundo ela, foram planejadas com “muito carinho e cuidado”, para garantir que as crianças tivessem um ambiente acolhedor e seguro.
“Trabalhamos muito para criar espaços de convivência para nossas crianças. Reformamos praças, instalamos brinquedos — tudo pensado para que elas pudessem viver em harmonia e respeitar sua infância. Porque cuidar das nossas crianças é muito mais do que reformar espaços: é garantir conforto, aprendizado e acolhimento”, reforçou.
Além das melhorias nos espaços públicos, a ex-prefeita destacou investimentos em educação e infraestrutura escolar, com a climatização das escolas, construção de creches e distribuição de brinquedos educativos. As ações, segundo ela, tinham como objetivo oferecer ambientes de aprendizado mais confortáveis e repletos de oportunidades.
Em suas redes sociais, Fernanda também compartilhou a participação em um momento especial com a comunidade:
“Participei da festa das crianças do bairro 08 de Março, um momento de muita alegria e reencontro com a comunidade. Tenho um carinho especial por este bairro, onde, quando estive como prefeita, trabalhamos para levar água, luz e infraestrutura, transformando a realidade das famílias. Ver o sorriso das crianças hoje é a maior recompensa por todo esse esforço coletivo”, destacou.
Encerrando sua mensagem, Fernanda Hassem deixou um recado de esperança e compromisso:
“Feliz Dia das Crianças! Que continuemos cuidando de cada uma delas com muito carinho, amor e respeito — porque o futuro começa com elas.”
Atualmente, Fernanda Hassem atua como coordenadora da Secretaria de Governo do Alto Acre, onde continua trabalhando pelo desenvolvimento da região e pela ampliação de políticas públicas voltadas às famílias e à infância. Sua atuação reforça o compromisso com um Acre mais humano, inclusivo e voltado ao bem-estar das novas gerações.
Deputada Socorro Neri realiza linda festa em comemoração ao Dia das Crianças com apoio da comunidade no Cidade Nova, em Rio Branco
Na manhã deste domingo, 12 de outubro, a deputada federal Socorro Neri promoveu mais um momento especial de celebração ao Dia das Crianças, levando alegria e diversão ao Campo de Futebol Laelia Alcântara, no bairro Cidade Nova, em Rio Branco.
A iniciativa contou com o apoio do mandato do bem coletivo, do líder comunitário Márcio Pereira, do bairro Novo Horizonte, e do gabinete da vereadora Elzinha Mendonça, que se uniram para proporcionar um dia inesquecível às crianças e famílias da região.
Durante a tarde, das 15h às 17h, o espaço se transformou em um verdadeiro parque de diversão ao ar livre, com brincadeiras, distribuição de brinquedos, pipoca, algodão-doce, música e muita animação. O evento foi marcado por um clima de confraternização, solidariedade e união entre os moradores.
A deputada Socorro Neri destacou a importância de valorizar a infância e fortalecer os laços comunitários:
“Celebrar o Dia das Crianças é celebrar a esperança. Ver o sorriso no rosto de cada uma delas é a maior recompensa. Agradeço a todos os parceiros que tornaram esse momento possível e reafirmo meu compromisso de continuar trabalhando por políticas públicas que garantam um futuro melhor para nossas crianças”, afirmou a parlamentar.
A festa reforça o compromisso do mandato da deputada com as causas sociais e o desenvolvimento humano, mostrando que cuidar das crianças é também cuidar do futuro do Acre.
