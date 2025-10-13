Ex-prefeita Fernanda Hassem celebra o Dia das Crianças e relembra ações que valorizaram a infância em Brasileia

Veja o vídeo:

A coordenadora da Secretaria de Governo (Segov) do Alto Acre e ex-prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, celebrou este 12 de outubro, Dia das Crianças, com uma mensagem de carinho e reflexão sobre a importância de cuidar e valorizar a infância. Em sua fala, Fernanda destacou iniciativas realizadas durante sua gestão como prefeita, voltadas ao bem-estar, lazer e educação das crianças do município.

“O Dia das Crianças é um dia para celebrarmos — celebrar o amor, a alegria, a esperança, o presente e o futuro. É também um dia de respeito. É impossível não se emocionar ou não desejar fazer parte de uma sociedade mais justa, igualitária e respeitosa com nossas crianças — de vê-las brincar e crescer com mais dignidade e amor”, afirmou Fernanda.

Durante sua administração, Fernanda Hassem se destacou pela criação e revitalização de espaços de convivência e lazer, como praças e parques infantis, com instalação de brinquedos e áreas acessíveis para todas as idades. As ações, segundo ela, foram planejadas com “muito carinho e cuidado”, para garantir que as crianças tivessem um ambiente acolhedor e seguro.

“Trabalhamos muito para criar espaços de convivência para nossas crianças. Reformamos praças, instalamos brinquedos — tudo pensado para que elas pudessem viver em harmonia e respeitar sua infância. Porque cuidar das nossas crianças é muito mais do que reformar espaços: é garantir conforto, aprendizado e acolhimento”, reforçou.

Além das melhorias nos espaços públicos, a ex-prefeita destacou investimentos em educação e infraestrutura escolar, com a climatização das escolas, construção de creches e distribuição de brinquedos educativos. As ações, segundo ela, tinham como objetivo oferecer ambientes de aprendizado mais confortáveis e repletos de oportunidades.

Em suas redes sociais, Fernanda também compartilhou a participação em um momento especial com a comunidade:

“Participei da festa das crianças do bairro 08 de Março, um momento de muita alegria e reencontro com a comunidade. Tenho um carinho especial por este bairro, onde, quando estive como prefeita, trabalhamos para levar água, luz e infraestrutura, transformando a realidade das famílias. Ver o sorriso das crianças hoje é a maior recompensa por todo esse esforço coletivo”, destacou.

Encerrando sua mensagem, Fernanda Hassem deixou um recado de esperança e compromisso:

“Feliz Dia das Crianças! Que continuemos cuidando de cada uma delas com muito carinho, amor e respeito — porque o futuro começa com elas.”

Atualmente, Fernanda Hassem atua como coordenadora da Secretaria de Governo do Alto Acre, onde continua trabalhando pelo desenvolvimento da região e pela ampliação de políticas públicas voltadas às famílias e à infância. Sua atuação reforça o compromisso com um Acre mais humano, inclusivo e voltado ao bem-estar das novas gerações.