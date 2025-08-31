Tudo sobre Política
Ex-deputado Sibá Machado: Geopolítica mundial vive um ponto de virada com ascensão do bloco asiático
Xi Jinping recebe líderes globais em Pequim e sinaliza novo equilíbrio de poder no século 21.
O ex-deputado federal e geógrafo Sibá Machado avalia que o mundo atravessa um “ponto de virada” geopolítico, um fenômeno sem retorno, marcado pela ascensão da Ásia e pelo enfraquecimento da hegemonia dos Estados Unidos.
A análise ocorre em meio à realização, neste 31 de agosto de 2025, da Cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai (OCX), organizada pelo governo chinês em Pequim. Durante dois dias, o presidente Xi Jinping comandará rodadas de negociações políticas e econômicas de alto nível. No terceiro dia, será realizada uma grande cerimônia em homenagem ao 80º aniversário da vitória sobre o fascismo e o exército japonês na Segunda Guerra Mundial, ocasião em que a China deve apresentar ao mundo seus avanços em armamentos e tecnologia de ponta.
O gesto de Modi e o fortalecimento do BRICS
Entre os convidados, destaca-se o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, cuja presença tem significado especial:
Histórico de tensões: Índia e China mantiveram por décadas disputas territoriais, exploradas estrategicamente pelos EUA para enfraquecer a aproximação entre os dois gigantes.
Distanciamento político: mesmo como membro fundador do BRICS, Modi equilibrava-se entre Pequim e Washington, chegando a se aproximar de Donald Trump.
Mudança de rota: ao aceitar o convite de Xi, Modi sinaliza disposição de superar as rusgas e reforçar a integração no BRICS.
Ambição global: a Índia pretende consolidar-se como segunda potência mundial, econômica e militar, até 2040.
Segundo Sibá, a aproximação entre China e Índia fortalece não apenas o BRICS, mas também pavimenta a formação de um bloco asiático robusto, capaz de ditar os rumos da economia e da política mundial.
O novo tabuleiro de poder
A reunião também terá a presença de líderes como Vladimir Putin (Rússia) e Kim Jong-un (Coreia do Norte). As imagens de Xi, Putin, Modi e Kim lado a lado deverão estampar as capas da imprensa mundial — com exceção da mídia brasileira, que, segundo Sibá, segue pautada por uma visão atrelada ao Ocidente.
Para o geógrafo, o mundo caminha para a multipolaridade:
“Não há volta. O planeta está a caminho de sua libertação das garras do império dos EUA”, afirma.
O lugar do Brasil nesse cenário
Sibá avalia que o século 21 será marcado pelo multilateralismo, com vários polos de poder dividindo protagonismo global. Nesse contexto, o Brasil, sob o governo Lula, ocupa uma posição estratégica dentro do BRICS e deve garantir lugar de destaque na primeira fileira desse novo cenário internacional.
Sibá Machado é geógrafo, militante de esquerda, flamenguista e eleitor de Lula desde 1989.
Senador Sérgio Petecão entrega arquibancada de R$ 300 mil no Estádio da Samaúma na Vila Restauração
Obra de R$ 300 mil, fruto de emenda parlamentar, oferece mais conforto e segurança à população de Marechal Thaumaturgo
Mais um dia histórico para a comunidade da Vila Restauração, em Marechal Thaumaturgo. Foi inaugurada a nova arquibancada do Estádio da Samaúma, espaço que passa a oferecer mais conforto e segurança aos torcedores e moradores que prestigiam jogos e eventos esportivos na região.
A obra, orçada em R$ 300 mil, foi viabilizada por meio de emenda do senador Sérgio Petecão (PSD), que recebeu agradecimentos públicos das lideranças locais pela parceria e compromisso com o município.
“Essa conquista só foi possível graças ao investimento do senador Petecão, nosso amigo e parceiro, a quem deixamos nosso sincero agradecimento pelo compromisso com Marechal Thaumaturgo”, destacou a gestão municipal.
Esporte como ferramenta de transformação
De acordo com os representantes locais, a obra vai muito além da estrutura física: representa investimento no esporte como política pública de transformação social.
“Acreditamos no poder do esporte para transformar vidas, fortalecer nossa juventude, promover saúde e aproximar nossa gente. Seguimos firmes, trabalhando por mais avanços e qualidade de vida para cada cidadão”, reforçaram.
A entrega da arquibancada do Estádio da Samaúma consolida o espaço como um dos principais pontos de encontro da comunidade, reafirmando o papel do esporte como fator de união e desenvolvimento social.
Prefeitura realiza grande final da Taça Cidade de Brasileia com quatro categorias e investimentos de mais de 60 mil reais
Com show encontro de motociclistas, Brasiléia celebra a 2ª edição do Moto Rock e reforça título de Capital do Rock
No governo de Gladson Cameli, Acre despenca para a 26ª posição no ranking nacional e enfrenta o maior caos educacional de sua história
Prefeito Jerry Correia visita família no ramal São Francisco e celebra chegada da energia elétrica
Prefeitura de Assis Brasil realiza grande final do Futebol de Campo na comunidade Belo Monte
Thor Dantas rebate o senador bolsonarista Márcio Bittar e alerta: “Misturar política com ciência foi o maior erro da pandemia”
Infectologista e professor de medicina desmonta falas do senador sobre cloroquina, ivermectina, máscaras e vacinas, e lembra que desinformação custou...
Escândalo na EXPOVALEPURUS: Denúncias de calote, fraude e importunação sexual marcam evento em Manoel Urbano
A realização da EXPOVALEPURUS, no município de Manoel Urbano, conduzida pelo pecuarista conhecido como Macarrão, ao lado de sua esposa...
Prefeito Bocalom falta com a verdade e apaga autoria de emendas: Mara Rocha desmente declarações sobre recursos do Mercado Elias Mansour
Mais uma vez, o prefeito de Rio Branco tenta reescrever a história, negando o papel de quem realmente recursos e...
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
Brasiléia sedia III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC)
Foto: Gennoci Nascimento (Verônica Rodrigues) – O município de Brasiléia recebeu, nesta quinta-feira (28), o III Encontro Estadual do Conselho...
Professores da rede municipal participam de formação sobre elaboração de itens em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta terça-feira uma formação...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Prefeitura realiza grande final da Taça Cidade de Brasileia com quatro categorias e investimentos de mais de 60 mil reais
Foto: Ailton Júnior A Prefeitura de Brasileia realizou neste sábado (30), no Estádio José Guiomard dos Santos, a grande final...
Prefeitura de Assis Brasil realiza grande final do Futebol de Campo na comunidade Belo Monte
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esporte, realizou a grande final do Campeonato Rural de Futebol...
Senador Alan Rick acompanha avanço das obras de revitalização da Vila Olímpica no município de Cruzeiro do Sul
Investimento de R$ 500 mil garante modernização da estrutura e permitirá o retorno da Escolinha de Futebol – Fotos: Gustavo...
