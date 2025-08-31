Ex-deputado Sibá Machado: Geopolítica mundial vive um ponto de virada com ascensão do bloco asiático

Xi Jinping recebe líderes globais em Pequim e sinaliza novo equilíbrio de poder no século 21.

O ex-deputado federal e geógrafo Sibá Machado avalia que o mundo atravessa um “ponto de virada” geopolítico, um fenômeno sem retorno, marcado pela ascensão da Ásia e pelo enfraquecimento da hegemonia dos Estados Unidos.

A análise ocorre em meio à realização, neste 31 de agosto de 2025, da Cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai (OCX), organizada pelo governo chinês em Pequim. Durante dois dias, o presidente Xi Jinping comandará rodadas de negociações políticas e econômicas de alto nível. No terceiro dia, será realizada uma grande cerimônia em homenagem ao 80º aniversário da vitória sobre o fascismo e o exército japonês na Segunda Guerra Mundial, ocasião em que a China deve apresentar ao mundo seus avanços em armamentos e tecnologia de ponta.

O gesto de Modi e o fortalecimento do BRICS

Entre os convidados, destaca-se o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, cuja presença tem significado especial:

Histórico de tensões: Índia e China mantiveram por décadas disputas territoriais, exploradas estrategicamente pelos EUA para enfraquecer a aproximação entre os dois gigantes.

Distanciamento político: mesmo como membro fundador do BRICS, Modi equilibrava-se entre Pequim e Washington, chegando a se aproximar de Donald Trump.

Mudança de rota: ao aceitar o convite de Xi, Modi sinaliza disposição de superar as rusgas e reforçar a integração no BRICS.

Ambição global: a Índia pretende consolidar-se como segunda potência mundial, econômica e militar, até 2040.

Segundo Sibá, a aproximação entre China e Índia fortalece não apenas o BRICS, mas também pavimenta a formação de um bloco asiático robusto, capaz de ditar os rumos da economia e da política mundial.

O novo tabuleiro de poder

A reunião também terá a presença de líderes como Vladimir Putin (Rússia) e Kim Jong-un (Coreia do Norte). As imagens de Xi, Putin, Modi e Kim lado a lado deverão estampar as capas da imprensa mundial — com exceção da mídia brasileira, que, segundo Sibá, segue pautada por uma visão atrelada ao Ocidente.

Para o geógrafo, o mundo caminha para a multipolaridade:

“Não há volta. O planeta está a caminho de sua libertação das garras do império dos EUA”, afirma.

O lugar do Brasil nesse cenário

Sibá avalia que o século 21 será marcado pelo multilateralismo, com vários polos de poder dividindo protagonismo global. Nesse contexto, o Brasil, sob o governo Lula, ocupa uma posição estratégica dentro do BRICS e deve garantir lugar de destaque na primeira fileira desse novo cenário internacional.

Sibá Machado é geógrafo, militante de esquerda, flamenguista e eleitor de Lula desde 1989.