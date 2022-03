Ex-deputado Lourival Marques que ocupou cargo de secretário de agricultura se desfilia do Partido dos Trabalhadores

Equipe do Executivo prometeu que projetos serão enviados para serem votados na Aleac – Foto: Jardy Lopes

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), participou na manhã desta quarta-feira (9), de uma reunião entre a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Acre, membros do Governo e servidores da Saúde, para tratar de pautas reivindicadas pelos servidores que estão em greve geral desde ontem.

Jenilson explicou que o Governo prometeu que vai encaminhar na quinta-feira (10) um projeto de lei que trata da etapa alimentação, que ficou pactuado no final do ano passado.

“Hoje, em uma reunião com os mesmos personagens, sindicato, Governo e Assembleia Legislativa, se chegou ao encaminhamento para novas datas. Amanhã entrará o projeto que prevê o auxílio alimentação, que na sexta-feira entrará a partir de um anúncio do governador, a data acerca do reajuste linear. E na terça-feira que vem se resolverá também a questão do auxílio Saúde, que era chamado de auxílio Covid”, disse Jenilson.

Ele explica que sabe que é difícil se chegar aos percentuais pedidos, mas lembra que “no final do ano passado nós tinhamos conversado com a equipes de Governo e tinha ficado acertado que em janeiro teria um edital do concurso público e agora em março, o pagamento da etapa alimentação e reajuste, as datas não foram curmpridas e nós aguardamos que agora o Governo cumpra com os prazos”, explicou.

A greve dos servidores da Saúde está mantida até o cumprimento dos prazos e ocorre em todo estado do Acre. O movimento cobra do Governo o cumprimento das promessas feitas aos servidores da categoria ainda durante a campanha eleitoral de Gladson, entre elas a realização do concurso público, reformulação do PCCR que está há 22 anos defasado, a criação da etapa alimentação e a reposição de perdas salariais que desde 2020 não é reposto.

