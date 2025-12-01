Tudo sobre Política
Evento da Fecomércio reúne lideranças e consolida estratégias para fortalecer o turismo no Acre
Tudo sobre Política
Fecomércio-Sesc-Senac reuniu lideranças, empresários e representantes do trade turístico acreano, regional e transfronteiriço – Foto: Assessoria
O fortalecimento do turismo no Acre como um eixo de desenvolvimento econômico e social, integrado às diretrizes nacionais, foi o tema central do Encontro Vai Turismo, realizado na sexta-feira, 28, na sede da Fecomércio. O evento, que marcou a 2ª Reunião Ordinária do conselho, reuniu membros do conselho empresarial, empresários da cadeia produtiva do turismo, suas respectivas entidades de classe e autoridades estratégicas ligadas ao setor.
A iniciativa serviu como um balanço das ações do ano e um planejamento estratégico para 2026, integrando as diretrizes do movimento Vai Turismo, da Confederação Nacional do Comércio (CNC), com os planos municipais e estaduais.
O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Acre em exercício, Leonel Soncin Júnior, destacou o papel da federação em fomentar a atividade. “O turismo leva consigo uma série de cadeias, como a do comércio, leva hospitalidade, leva serviços, então é de fundamental importância que a Federação do Comércio esteja à frente dessa campanha”, afirmou.
Em seguida, Débora Dutra (CETUR CNC) e Enzo Arns (GKS Inteligência) detalharam diretrizes nacionais do setor, alinhadas ao movimento Vai Turismo e ao planejamento do Sistema CNC para todo o país.
O secretário executivo do CETUR da Fecomércio/AC, João Bosco Nunes, fez uma retrospectiva das atividades de 2025, definindo o evento como o ponto final de um ciclo de ações. “O evento de hoje consagra o ano, reunindo instituições públicas, privadas e representantes nacionais do sistema CNC, Sesc e Senac. Lembrando que aqui tem turismo”, declarou.
O secretário municipal Ezequiel Bino, que apresentou projetos da SDTI voltados a impulsionar o turismo em Rio Branco, ressaltou a importância de eventos como o Vai Turismo. “O turismo não se faz sozinho, se faz a muitas mãos. E a mão da Fecomércio é importantíssima nesse processo”, disse.
O secretário estadual de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, explicou que eventos assim reforçam o consenso de que o fortalecimento do setor de turismo é a chave para o desenvolvimento socioeconômico do estado, com destaque para o seu potencial logístico único, que projeta o Acre como destino competitivo no cenário regional e amazônico. “Aqui temos um grande potencial, que é essa estrada do Pacífico, que nos diferencia dos outros estados do Brasil”, explicou.
A pauta institucional seguiu com contribuições do Sesc Nacional e Regional, por meio de Luis Antonio Guimarães, que reforçou a importância do Turismo Social para ampliar o acesso e promover cidadania, e do Senac Nacional representado por Débora Baraudo, que apresentou estratégias de qualificação e a plataforma Senac Empresas como ferramenta de apoio ao trade.
Encerrando a programação técnica, o Sistema Fecomércio–Sesc–Senac prestou homenagem a personalidades e instituições que contribuíram com o desenvolvimento do turismo ao longo do ano. Entre os reconhecidos estavam representantes da ABIH, ABRASEL, Transacreana, Star Motos, Sesc DN, Senac DN, CETUR CNC, SDTI e SETE. As homenagens reforçaram o compromisso conjunto em fortalecer alianças institucionais e ampliar a colaboração entre os diversos atores do setor.
O encerramento foi marcado pela Mostra Gastronômica do Senac, comandada pela chef Fernanda, que convidou os participantes a experimentarem a riqueza dos sabores regionais.
Tudo sobre Política
Deputada Michelle Melo entrega certificados a alunas do curso de Design de Sobrancelhas na Baixada da Sobral
(Assessoria) – A deputada estadual Dra. Michelle Melo (PDT) entregou, nesta sexta-feira (25), 50 certificados às mulheres da região da Baixada da Sobral que concluíram o curso de Design de Sobrancelhas, promovido por meio do programa “Em Curso”.
Fruto do mandato da parlamentar, o programa tem como objetivo oferecer bolsas gratuitas para cursos de capacitação voltados às comunidades em situação de vulnerabilidade social. O projeto começou com aulas de informática básica e, atualmente, passou a incluir o curso de design de sobrancelhas.
A primeira turma, formada por 50 alunas com idades entre 16 e 50 anos, foi montada no bairro da Sobral, garantindo oportunidade, aprendizado e autonomia financeira para as mulheres da região. Para Raquel, que busca inserção no mercado de trabalho, o projeto representa esperança e possibilidade.
“A deputada está abrindo oportunidades de emprego, e creio que esse curso vai abrir muitas portas para as nossas mulheres. Isso é muito importante para a nossa comunidade”, destacou a aluna, Raquel Almeida de 26 anos.
As aulas foram realizadas ao longo de uma semana, envolvendo teoria e prática. As participantes também receberam kits completos para os treinamentos e, posteriormente, para iniciarem seus atendimentos profissionais.
Dra. Michelle Melo ressaltou que o foco de seu mandato é oferecer meios para que as mulheres conquistem independência. “A gente vai fazer mais por vocês, mulheres. Queremos estar aqui e fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudar vocês a vencer. Enquanto eu for deputada, a política vai ser uma ferramenta para ajudar vocês a vencer na vida”, afirmou.
O mandato da deputada tem assegurado ações que priorizam autonomia, acolhimento e estrutura para a vida das mulheres acreanas, reforçando a construção de uma política voltada à valorização e ao fortalecimento feminino no estado.
Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, alerta para retrocesso ambiental após Congresso desmontar lei de licenciamento
Jerry Correia visita pastor Elielson e parabeniza trabalho da Assembleia de Deus Madureira
Prefeitura de Cruzeiro do Sul encerra campanha Novembro Azul com ação na Unidade de Saúde Jesuíno Lins
Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte
Evento da Fecomércio reúne lideranças e consolida estratégias para fortalecer o turismo no Acre
POLÍTICA
“Serviço porco”: Morador denuncia caos no ramal Linha Nova e expõe precariedade da gestão do prefeito Padeiro em Bujari
“Mentiroso e incompetente”: Morador denuncia desastroso serviço da prefeitura no ramal Linha Nova. A paciência da população rural de Bujari...
Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, cumpre agenda estratégica em Brasília para destravar projetos e ampliar investimentos
Superintendente do Incra agenda ações estratégicas em Brasília. O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, embarcou para Brasília em...
Após denúncia do Portal 3 de Julho, prefeito Padeiro tenta “maquiar” problema e piora ainda mais a situação no ramal Antônio das Tintas
Padeiro ignora população, faz raspagem mal feita e transforma o ramal Antônio das Tintas em caos total Após a denúncia...
POLÍCIA
“Vaqueirinho de Mangabeira”, de 19 anos, morre após invadir jaula e ser atacado por leoa na Bica, em João Pessoa
O jovem de 19 anos popularmente conhecido por “Vaqueirinho de Mangabeira”, morreu após invadir o recinto de uma leoa no...
Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado
Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC Equipes da Força...
Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira
Sequestro de taxista e termina com prisão de quatro suspeitos na fronteira – Foto: Asscom/ PMAC Meliantes são presos após...
EDUCAÇÃO
Mobilização do NUCA promove reflorestamento e engajamento juvenil na Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia
A Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia, foi palco de mais uma importante mobilização do Núcleo de Cidadania de Adolescentes...
Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral
(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte
Lutador de Epitaciolândia ganha medalha de ouro na Copa Acre de taekwondo – Foto: Wesley Cardoso O lutador Josemar Rojas...
Evento esportivo e cultural movimenta a Praça ao lado do Estádio Pedro Santana em Rodrigues Alves
Prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto dos Jamilson participam de evento esportivo e cultural com sorteio de prêmios. O...
Peneira do projeto apoiado pelo senador Alan Rick tem 32 escolinhas inscritas e avaliará 879 atletas
A peneira de futebol do projeto Léo Moura – ex jogador do Flamengo, apoiado pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC), registrou...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
STF aciona PF e coloca Zezinho Barbary no centro de investigação por uso suspeito de emendas e máquinas em área ambiental
-
Política Destaque7 dias atrás
Bolsonarismo em chamas: prisão de Bolsonaro detona guerra entre PL e PP e expõe disputa envolvendo Bocalom, Bittar e Mailza
-
Cultura6 dias atrás
Festival Varadouro retoma força em 2025 e conecta cultura amazônica à Semana Chico Mendes
-
Saúde6 dias atrás
Proteção: Prefeitura de Assis Brasil promove encontro especial com grupo atendido pelo PAIF