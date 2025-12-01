Evento da Fecomércio reúne lideranças e consolida estratégias para fortalecer o turismo no Acre

Fecomércio-Sesc-Senac reuniu lideranças, empresários e representantes do trade turístico acreano, regional e transfronteiriço – Foto: Assessoria

O fortalecimento do turismo no Acre como um eixo de desenvolvimento econômico e social, integrado às diretrizes nacionais, foi o tema central do Encontro Vai Turismo, realizado na sexta-feira, 28, na sede da Fecomércio. O evento, que marcou a 2ª Reunião Ordinária do conselho, reuniu membros do conselho empresarial, empresários da cadeia produtiva do turismo, suas respectivas entidades de classe e autoridades estratégicas ligadas ao setor.

A iniciativa serviu como um balanço das ações do ano e um planejamento estratégico para 2026, integrando as diretrizes do movimento Vai Turismo, da Confederação Nacional do Comércio (CNC), com os planos municipais e estaduais.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Acre em exercício, Leonel Soncin Júnior, destacou o papel da federação em fomentar a atividade. “O turismo leva consigo uma série de cadeias, como a do comércio, leva hospitalidade, leva serviços, então é de fundamental importância que a Federação do Comércio esteja à frente dessa campanha”, afirmou.

Em seguida, Débora Dutra (CETUR CNC) e Enzo Arns (GKS Inteligência) detalharam diretrizes nacionais do setor, alinhadas ao movimento Vai Turismo e ao planejamento do Sistema CNC para todo o país.

O secretário executivo do CETUR da Fecomércio/AC, João Bosco Nunes, fez uma retrospectiva das atividades de 2025, definindo o evento como o ponto final de um ciclo de ações. “O evento de hoje consagra o ano, reunindo instituições públicas, privadas e representantes nacionais do sistema CNC, Sesc e Senac. Lembrando que aqui tem turismo”, declarou.

O secretário municipal Ezequiel Bino, que apresentou projetos da SDTI voltados a impulsionar o turismo em Rio Branco, ressaltou a importância de eventos como o Vai Turismo. “O turismo não se faz sozinho, se faz a muitas mãos. E a mão da Fecomércio é importantíssima nesse processo”, disse.

O secretário estadual de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, explicou que eventos assim reforçam o consenso de que o fortalecimento do setor de turismo é a chave para o desenvolvimento socioeconômico do estado, com destaque para o seu potencial logístico único, que projeta o Acre como destino competitivo no cenário regional e amazônico. “Aqui temos um grande potencial, que é essa estrada do Pacífico, que nos diferencia dos outros estados do Brasil”, explicou.

A pauta institucional seguiu com contribuições do Sesc Nacional e Regional, por meio de Luis Antonio Guimarães, que reforçou a importância do Turismo Social para ampliar o acesso e promover cidadania, e do Senac Nacional representado por Débora Baraudo, que apresentou estratégias de qualificação e a plataforma Senac Empresas como ferramenta de apoio ao trade.

Encerrando a programação técnica, o Sistema Fecomércio–Sesc–Senac prestou homenagem a personalidades e instituições que contribuíram com o desenvolvimento do turismo ao longo do ano. Entre os reconhecidos estavam representantes da ABIH, ABRASEL, Transacreana, Star Motos, Sesc DN, Senac DN, CETUR CNC, SDTI e SETE. As homenagens reforçaram o compromisso conjunto em fortalecer alianças institucionais e ampliar a colaboração entre os diversos atores do setor.

O encerramento foi marcado pela Mostra Gastronômica do Senac, comandada pela chef Fernanda, que convidou os participantes a experimentarem a riqueza dos sabores regionais.