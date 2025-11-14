Estudantes denunciam revista abusiva com detector de metal na Universidade Amazônia de Pando, em Cobija

Alunas denunciam que detector de metais é passado nos seios e na barriga de forma insistente na Universidade Amazônia de Pando.

Alunos do curso de Medicina da Universidade Amazônia de Pando, em Cobija, Bolívia, denunciaram ao Portal 3 de Julho Notícias que vêm sendo submetidos a uma rigorosa e constrangedora revista com detector de metais antes de entrar em sala de aula. Segundo os relatos, universitários são obrigados a abrir as pernas e permanecer em determinadas posições enquanto o aparelho é passado pelo corpo, situação que tem gerado revolta e sensação de humilhação entre os estudantes.

O mais grave, de acordo com uma das alunas ouvidas pela reportagem, é que o procedimento tem ultrapassado os limites da segurança e invadido a intimidade das mulheres. Ela afirma que, em diversas ocasiões, o detector de metais é passado na altura dos seios e da barriga de forma insistente, causando profundo constrangimento. As estudantes reclamam ainda que a revista é feita por homens, e não por mulheres, o que torna a situação ainda mais delicada e desconfortável.

Uma das alunas contou que já procurou a coordenação da universidade para denunciar o caso, mas, até o momento, nenhuma providência concreta teria sido tomada pela direção. Para ela, a omissão da administração reforça a sensação de desrespeito e descaso com a dignidade dos alunos. “A gente denuncia, fala, reclama, e nada muda. Parece que não levam a sério o que estamos passando”, relatou.

Outra estudante, que pediu para não ser identificada, desabafou sobre o uso do detector de metais, que, segundo ela, acabou virando justificativa para toques indevidos. “Agora não tem mais desculpa para ficar tocando nos alunos. O tal do detector. Que loucura”, afirmou. Para os universitários, o que deveria ser um mecanismo de segurança virou um instrumento de abuso e constrangimento, em um ambiente que deveria ser de respeito, acolhimento e formação profissional.

As denúncias levantam questionamentos sobre os limites da revista pessoal em ambientes acadêmicos e sobre a responsabilidade da universidade em proteger a integridade física e emocional de seus estudantes.

O Portal 3 de Julho Notícias tentou contato com a direção da Unifecidade Amazônia de Pando e com a coordenação do curso de Medicina para que se posicionassem sobre as acusações, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Veja o vídeo: