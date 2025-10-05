Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Está tudo pronto para a realização da confraternização da deputada Maria Antônia, um dos eventos mais aguardados de Brasileia que acontecerá no Clube da PM

5 de outubro de 2025

Está tudo preparado para um dos eventos mais esperados do ano em Brasileia! A deputada estadual Maria Antônia (PP/AC), ao lado de seu esposo Dêda e toda a sua equipe, finaliza os últimos detalhes para a tradicional festa de confraternização, que acontecerá nas próximas horas no Clube da PM, localizado na BR-317, sentido Assis Brasil–Brasileia.

Com uma programação especial, a confraternização promete reunir milhares de amigos, apoiadores e famílias da região. O espaço está totalmente ornamentado, com uma decoração acolhedora e uma grande exposição de brindes, entre eles geladeira, fogão, máquina de lavar, guarda-roupa, bicicletas e muitos outros prêmios que serão sorteados ao longo do evento.

Além disso, será servido um almoço em abundância, preparado com todo o carinho pela equipe da deputada.

Maria Antônia e Dêda são conhecidos pelo cuidado e atenção com que organizam esses momentos de confraternização, buscando sempre valorizar o povo de Brasileia e retribuir o carinho que recebem durante o ano.

“Nossa alegria é poder estar perto das pessoas, agradecer o apoio e celebrar juntos mais um ano de conquistas. Tudo foi preparado com muito amor e gratidão”, destacou a deputada.

A população está convidada a participar dessa grande festa, que promete marcar a história de Brasileia como um momento de união, alegria e celebração popular.

Deputada Maria Antônia realiza grande evento em Brasiléia com sorteio de prêmios e participação de lideranças políticas

O encontro reuniu a comunidade, autoridades e familiares em um momento de confraternização e agradecimento da parlamentar ao povo de Brasiléia.

6 minutos atrás

5 de outubro de 2025

A deputada estadual Maria Antônia (PP) realizou uma grande festa de confraternização no município de Brasiléia, que reuniu centenas de pessoas em um clima de união, gratidão e celebração. A parlamentar destacou a importância da família, da amizade e do trabalho coletivo, reforçando que “ninguém faz nada sozinho” e agradecendo o apoio de todos que contribuíram para a realização do encontro.

O evento contou com a presença do deputado federal Eduardo Velloso, do vereador Zemar e da ex-prefeita Leila Galvão, além do ex-prefeito Deda Amorim, esposo da deputada Maria Antônia. As lideranças destacaram o compromisso da parlamentar com a população acreana e o trabalho que ela desenvolve em defesa das famílias, da saúde e das comunidades do interior.

Durante o evento, Maria Antônia realizou diversos sorteios de prêmios, entre eles: geladeira, máquina de lavar, fogão, guarda-roupa, armário, rack e outros eletrodomésticos, alegrando o público presente. A ação foi uma forma de retribuir o carinho e o apoio recebidos pela parlamentar ao longo de sua trajetória política.

Em seu discurso, a deputada agradeceu à sua família, à equipe de trabalho de Brasiléia e Rodrigues Alves, e aos amigos e apoiadores que ajudaram na organização. Ela ressaltou que o momento foi uma oportunidade para reencontrar o povo da sua terra e reafirmar seu compromisso com o Acre.

“Eu sou de Brasiléia, nasci aqui, e sou muito grata ao meu povo. Tudo o que conquistamos foi com o apoio e a confiança da população. Esse evento é um presente pra mim, pra minha família e pra todos que acreditam no nosso trabalho”, disse Maria Antônia emocionada.

O ex-prefeito Deda Amorim também agradeceu à população pela participação e destacou o sucesso da confraternização. “Foi um momento muito bonito, de reencontro com as famílias e de alegria. Agradecemos a todos que vieram prestigiar esse grande evento”, afirmou.

O encontro marcou mais um capítulo na trajetória de Maria Antônia, que está em seu quinto mandato como deputada estadual, e reafirmou seu vínculo com a comunidade de Brasiléia e com o povo do Acre.

