Está tudo pronto para a realização da confraternização da deputada Maria Antônia, um dos eventos mais aguardados de Brasileia que acontecerá no Clube da PM

Está tudo preparado para um dos eventos mais esperados do ano em Brasileia! A deputada estadual Maria Antônia (PP/AC), ao lado de seu esposo Dêda e toda a sua equipe, finaliza os últimos detalhes para a tradicional festa de confraternização, que acontecerá nas próximas horas no Clube da PM, localizado na BR-317, sentido Assis Brasil–Brasileia.

Com uma programação especial, a confraternização promete reunir milhares de amigos, apoiadores e famílias da região. O espaço está totalmente ornamentado, com uma decoração acolhedora e uma grande exposição de brindes, entre eles geladeira, fogão, máquina de lavar, guarda-roupa, bicicletas e muitos outros prêmios que serão sorteados ao longo do evento.

Além disso, será servido um almoço em abundância, preparado com todo o carinho pela equipe da deputada.

Maria Antônia e Dêda são conhecidos pelo cuidado e atenção com que organizam esses momentos de confraternização, buscando sempre valorizar o povo de Brasileia e retribuir o carinho que recebem durante o ano.

“Nossa alegria é poder estar perto das pessoas, agradecer o apoio e celebrar juntos mais um ano de conquistas. Tudo foi preparado com muito amor e gratidão”, destacou a deputada.

A população está convidada a participar dessa grande festa, que promete marcar a história de Brasileia como um momento de união, alegria e celebração popular.