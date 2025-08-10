Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

“Essa festa mantém um projeto filantrópico que atende milhares de acreanos”, diz Nicolau ao prestigiar costelaço da Maçonaria

Publicados

10 de agosto de 2025

Tudo sobre Política

O presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior ( PP), prestigiou na tarde deste sábado,9, a 9• edição do Costelaço da Marçonaria, evento realizado no Parque de Exposições, em Rio Branco, que reuniu mais de três mil pessoas.

A festa foi promovida e organizada pela Grande Loja Maçônica do Estado do Acre, presidida pelo Grão Mestre Júnior Damasceno. São 1.600 membros efetivos, mas somadas as famílias, a comunidade tem cerca de 10 mil pessoas.

Nicolau foi recebido pelo anfitrião e parabenizou a entidade pela iniciativa. Todo recurso financeiro arrecado com o evento, é destinado para as ações da Casa de Acolhimento Solar das Acácias, mantida pela Maçonaria, que oferta hospedagem, alimentação, transporte e suporte a pessoas do interior do estado que vem a Rio Branco em busca de tratamento de saúde.

“Pra nós é uma honra receber o presidente Nicolau aqui no nosso evento. Todo trabalho aqui é voluntário, para fortalecer uma causa. Nossa gratidão a todo o legislativo estadual pelo apoio que sempre nos deram”, disse Júnior Damasceno.

Nicolau se interessou pelo projeto social e disse que vai realizar uma visita para conhecer a casa de acolhimento. O presidente do Legislativo ainda destacou o empenho e o voluntariado de todos os membros da Maçonaria, o que garantiu o sucesso do evento.

“Essa festa mantém um projeto filantrópico que atende milhares de acreanos. Iniciativas iguais essa, vou sempre apoiar. Deixo meu abraço a todos os membros da maçonaria e quero o mais breve possível conhecer a casa de acolhimento “, disse Nicolau.

O governador Gladson Cameli e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também prestigiaram o evento.

Tudo sobre Política

Capixaba recebe duas novas caminhonetes e amplia investimentos na saúde com apoio do senador Alan Rick

Publicados

1 dia atrás

em

9 de agosto de 2025

Por

Duas caminhonetes novas reforçarão os serviços e o transporte de pacientes da zona rural, com investimento de R$ 444 mil – Foto: Assessoria

Na manhã deste sábado, 9, a saúde de Capixaba recebeu duas caminhonetes novas para reforçar os serviços e o transporte de pacientes da zona rural. Os veículos, adquiridos com R$ 444 mil em emendas parlamentares destinadas pelo senador Alan Rick, foram entregues na Unidade Básica de Saúde Idelfonso Cordeiro. A ação integra um conjunto de investimentos que já soma R$ 7,2 milhões indicados pelo parlamentar à saúde do município, com reformas e ampliação de unidades, aquisição de equipamentos, de van para transporte de pacientes, ambulância, gabinete odontológico completo, carro para o CAPS e para a realização de mutirões de atendimento especializado a pessoas com autismo e transtornos diversos, oferecendo acompanhamento, orientação e apoio às famílias, de forma mais próxima e humanizada.

“Essas caminhonetes vão facilitar o atendimento das famílias que vivem na zona rural e muitas vezes precisam se deslocar longas distâncias para receber cuidados médicos. É mais segurança, mais conforto e mais agilidade para quem precisa. E isso se soma a um conjunto de investimentos que temos feito em Capixaba para fortalecer a saúde, melhorar a estrutura das unidades e garantir que a população seja atendida com dignidade”, afirmou Alan Rick.

Leia Também:  Gladson nega envolvimento e Ilderlei Cordeiro afirma que demissão não é relacionada a posição política de funcionário

O prefeito Manoel Maia destacou a importância da entrega para a realidade do município. “Sabemos das dificuldades para buscar um paciente na zona rural, muitas vezes sem ter condições de transporte. Hoje, com a chegada dessas caminhonetes, teremos mais liberdade para fazer esse atendimento complementar. Quero agradecer ao senador Alan Rick pelo apoio e à nossa equipe pelo trabalho sério e comprometido, tanto na saúde quanto nas demais áreas do município.”

O secretário municipal de Saúde, George Eduardo Carneiro Macedo, também agradeceu o apoio. “O que entregamos hoje é apenas uma parte do resultado que as emendas do senador têm trazido para Capixaba. Temos muitas novidades para anunciar e celebrar junto com a população”, afirmou.

Durante a solenidade, o senador também anunciou que, nos próximos dias, será implantada no estádio municipal a escolinha do ex-Flamengo Léo Moura, que atenderá 170 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, oferecendo atividades esportivas e de formação cidadã.

COMENTE ABAIXO:
