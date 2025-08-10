Tudo sobre Política
“Essa festa mantém um projeto filantrópico que atende milhares de acreanos”, diz Nicolau ao prestigiar costelaço da Maçonaria
Tudo sobre Política
O presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior ( PP), prestigiou na tarde deste sábado,9, a 9• edição do Costelaço da Marçonaria, evento realizado no Parque de Exposições, em Rio Branco, que reuniu mais de três mil pessoas.
A festa foi promovida e organizada pela Grande Loja Maçônica do Estado do Acre, presidida pelo Grão Mestre Júnior Damasceno. São 1.600 membros efetivos, mas somadas as famílias, a comunidade tem cerca de 10 mil pessoas.
Nicolau foi recebido pelo anfitrião e parabenizou a entidade pela iniciativa. Todo recurso financeiro arrecado com o evento, é destinado para as ações da Casa de Acolhimento Solar das Acácias, mantida pela Maçonaria, que oferta hospedagem, alimentação, transporte e suporte a pessoas do interior do estado que vem a Rio Branco em busca de tratamento de saúde.
“Pra nós é uma honra receber o presidente Nicolau aqui no nosso evento. Todo trabalho aqui é voluntário, para fortalecer uma causa. Nossa gratidão a todo o legislativo estadual pelo apoio que sempre nos deram”, disse Júnior Damasceno.
Nicolau se interessou pelo projeto social e disse que vai realizar uma visita para conhecer a casa de acolhimento. O presidente do Legislativo ainda destacou o empenho e o voluntariado de todos os membros da Maçonaria, o que garantiu o sucesso do evento.
“Essa festa mantém um projeto filantrópico que atende milhares de acreanos. Iniciativas iguais essa, vou sempre apoiar. Deixo meu abraço a todos os membros da maçonaria e quero o mais breve possível conhecer a casa de acolhimento “, disse Nicolau.
O governador Gladson Cameli e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também prestigiaram o evento.
Tudo sobre Política
Capixaba recebe duas novas caminhonetes e amplia investimentos na saúde com apoio do senador Alan Rick
Duas caminhonetes novas reforçarão os serviços e o transporte de pacientes da zona rural, com investimento de R$ 444 mil – Foto: Assessoria
Na manhã deste sábado, 9, a saúde de Capixaba recebeu duas caminhonetes novas para reforçar os serviços e o transporte de pacientes da zona rural. Os veículos, adquiridos com R$ 444 mil em emendas parlamentares destinadas pelo senador Alan Rick, foram entregues na Unidade Básica de Saúde Idelfonso Cordeiro. A ação integra um conjunto de investimentos que já soma R$ 7,2 milhões indicados pelo parlamentar à saúde do município, com reformas e ampliação de unidades, aquisição de equipamentos, de van para transporte de pacientes, ambulância, gabinete odontológico completo, carro para o CAPS e para a realização de mutirões de atendimento especializado a pessoas com autismo e transtornos diversos, oferecendo acompanhamento, orientação e apoio às famílias, de forma mais próxima e humanizada.
“Essas caminhonetes vão facilitar o atendimento das famílias que vivem na zona rural e muitas vezes precisam se deslocar longas distâncias para receber cuidados médicos. É mais segurança, mais conforto e mais agilidade para quem precisa. E isso se soma a um conjunto de investimentos que temos feito em Capixaba para fortalecer a saúde, melhorar a estrutura das unidades e garantir que a população seja atendida com dignidade”, afirmou Alan Rick.
O prefeito Manoel Maia destacou a importância da entrega para a realidade do município. “Sabemos das dificuldades para buscar um paciente na zona rural, muitas vezes sem ter condições de transporte. Hoje, com a chegada dessas caminhonetes, teremos mais liberdade para fazer esse atendimento complementar. Quero agradecer ao senador Alan Rick pelo apoio e à nossa equipe pelo trabalho sério e comprometido, tanto na saúde quanto nas demais áreas do município.”
O secretário municipal de Saúde, George Eduardo Carneiro Macedo, também agradeceu o apoio. “O que entregamos hoje é apenas uma parte do resultado que as emendas do senador têm trazido para Capixaba. Temos muitas novidades para anunciar e celebrar junto com a população”, afirmou.
Durante a solenidade, o senador também anunciou que, nos próximos dias, será implantada no estádio municipal a escolinha do ex-Flamengo Léo Moura, que atenderá 170 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, oferecendo atividades esportivas e de formação cidadã.
Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirma que nova licença ambiental não flexibiliza a proteção ambiental
IV Semana Evangélica de Epitaciolândia reúne multidão em três dias de fé, louvor e comunhão
“Essa festa mantém um projeto filantrópico que atende milhares de acreanos”, diz Nicolau ao prestigiar costelaço da Maçonaria
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Capixaba recebe duas novas caminhonetes e amplia investimentos na saúde com apoio do senador Alan Rick
POLÍTICA
Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirma que nova licença ambiental não flexibiliza a proteção ambiental
Marina Silva – Foto: Rogério Cassimiro/ MMA A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, garantiu que...
Governo Lula anuncia novas etapas do Luz para Todos no Acre e reforça compromisso com o desenvolvimento sustentável da Amazônia
Governo reforça que nenhum brasileiro será deixado para trás e destaca ações do Novo PAC voltadas à justiça social e...
Presidente Lula desafia oposição: “Alguém me diz quantas obras Bolsonaro fez no Acre, a não ser trazer ódio”
Durante sua agenda no Acre, o presidente Lula propõe reflexão sobre o legado do ex-presidente Bolsonaro e destaca união pela...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
Cruzeiro do Sul inicia II Jornada Pedagógica para educadores da rede municipal de ensino
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, deu início à II Jornada...
CONCURSO
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
Curso sobre Emenda PIX capacita gestores públicos para execução de emendas de transferência especial
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) por meio da Escola de Contas, realiza, nesta sexta-feira, 11 de...
ESPORTE
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
Cruzeiro do Sul homenageia time de futsal de escola rural que vai representar o município na etapa dos Jogos Escolares
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou na manhã desta segunda-feira,28, uma homenagem especial à equipe feminina de futsal da...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque5 dias atrás
Governo de Gladson Cameli vai gastar quase R$ 1 milhão com empresa de refrigeração para atender Secretaria de Comunicação
-
Política Destaque6 dias atrás
Já tem um quase na “gaiola do pica-pau”: agosto pode ser o mês do desgosto; começou com a prisão domiciliar de Bolsonaro — será que Gladson é o próximo?
-
Política Destaque4 dias atrás
Ministra Nancy Andrighi concede cinco dias à defesa de Gladson Cameli; Léo Rosas afirma que julgamento por corrupção não passa de setembro
-
Política Destaque6 dias atrás
Sete anos de escândalos e luxo: governador Gladson Cameli troca o trabalho pela farra, gasta milhões em festas e deixa o povo na miséria