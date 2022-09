“Essa é uma sociedade que precisa ser plural”, afirmou Nazaré Araújo durante encontro com Madrinha Peregrina

A candidata ao Senado Nazaré Araújo (PT) foi convidada, neste domingo, 18, a participar de um encontro na casa da Madrinha Peregrina Gomes Serra, da doutrina Alto Santo, popularmente conhecida como Santo Daime. Frequentadores e discípulos da religião também marcaram presença para ouvir as propostas da Federação Brasil da Esperança Acre.

Madrinha Peregrina é viúva do Mestre Raimundo Irineu Serra, fundador da doutrina do Daime e construtor do Alto Santo. Uma senhora gentil e muito espirituosa que abriu as portas da comunidade para o bate-papo sobre os rumos do estado.

“O movimento autonomista para transformar o Acre em estado encontrava nessa comunidade e no Mestre Irineu um dos seus mais fortes pontos de apoio. Jorge Viana, quando foi governador, promoveu medidas de recuperação do patrimônio histórico dessa área, o tombamento de alguns equipamentos, apoiou a comunidade na restauração da sua memória, entre outras ações. Os governos do Jorge, Binho e Tião foram muito amistosos com a comunidade”, explicou o jornalista e escritor Antônio Alves.

Nazaré Araújo afirmou que o Alto Santo está enraizado na tradição da formação histórica e cultural do Acre. Por isso, defender a doutrina e tudo o que ela representa significa também defender a Amazônia e suas riquezas.

“Essa é uma sociedade que precisa ser plural. É para isso que eu quero ser senadora, para que a gente tenha uma sociedade que reconheça todos os membros dessa comunidade, todas as formas de manifestação e credo, porque isso está escrito na Constituição. Infelizmente, nos tempos atuais, não existe esse respeito. Hoje, todos os senadores que representam o Acre votam contra a Amazônia. Se não prestarmos atenção em quem somos e votarmos nas pessoas que nos destroem, nós estaremos contribuindo para a destruição dessa floresta, daquilo que faz a vida acontecer. O Acre não pode ter mandatos calados”, declarou.

Também participaram do encontro o líder religioso Francisco Hipólito, representantes da Casa de Jesus Fonte de Luz, fundada pelo Mestre Daniel, e também a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), candidata à reeleição.