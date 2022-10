Esquerda no Acre se reúne para traçar estratégias neste 2º turno e criar o “Comitê de Luta – Acre com Lula”

Ex-ministra do Meio Ambiente de 2003 a 2008, Marina Silva já disputou três eleições presidenciais e volta agora ao Congresso Nacional – Foto: Andre Coelho / Bloomberg

Brasil de Fato – A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) foi eleita deputada federal por São Paulo, neste domingo (2), com 236.635 votos. Com o resultado, a ex-senadora volta ao Congresso Nacional depois de 11 anos.

Antes de lançar sua candidatura à Câmara dos Deputados, o nome da ex-ministra foi cogitado para preencher a chapa do ex-prefeito Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo. Em meio às conversas, Silva se reaproximou do PT e declarou apoio oficial ao ex-presidente Lula. Seu partido, o Rede Sustentabilidade, fez parte da Coligação Brasil da Esperança da candidatura do petista.

Agora deputada federal, Marina Silva se soma aos parlamentares de esquerda eleitos neste domingo para fazer frente à bancada do boi, com propostas em defesa do meio ambiente.

Entre as suas propostas, estão a recomposição e a ampliação dos quadros técnicos e dos orçamentos do MMA, IBAMA, ICMBio e SFB, retornando o SFB e a ANA para o Ministério do Meio Ambiente e a implementação do mercado de carbono no Brasil.

Silva também deve pautar a elaboração de uma Política Nacional de Bioeconomia, com o objetivo de fomentar a pesquisa relacionada à biodiversidade brasileira e à conservação dos biomas, com o objetivo de desenvolver produtos e serviços de alto valor agregado.

Uma outra pauta é a resolução de cerca de 57 milhões de hectares de terras públicas não destinadas na Amazônia, “com prioridade clara para atendimento das demandas de povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais e unidades de conservação nas áreas florestadas e uso sustentável e regenerativo de áreas já desmatadas”, segundo seu programa de governo.

Para passar no Congresso Nacional, no entanto, um projeto de lei deve ter adesão expressiva dos parlamentares. “Portanto, nossa tarefa primordial, antes mesmo de desenvolvermos os pontos específicos dos programas de governo, é pactuar uma base política e institucional democrática, recompor as funções públicas do Estado, recuperar a governança perdida”, escreveu Marina Silva em cartas aos paulistas.

Homenagens

Trabalhos publicados

Artigos de Revistas:

Outras Informações

