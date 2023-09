Escola do Legislativo Acreano é destaque mundial e o deputado Luiz Gonzaga representa o Acre em evento na Suíça

Assessoria – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, representou o Legislativo acreano na 6ª Semana da Avaliação em Escolas de Governo (SAEG), realizada na Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, Suíça.

Gonzaga esteve acompanhado da diretora da Escola do Legislativo Acreano, Rachel Farias, no evento que aborda a cooperação internacional e promoção de ações para o desenvolvimento sustentável e educacional.

Gonzaga e Rachel apresentaram no evento a conquista significativa que o Acre teve relacionada ao projeto “Jovem Parlamentar Acreano”. Este projeto, focado na educação cidadã, foi selecionado como um exemplo relevante da iniciativa brasileira no cenário global.

“É uma grande honra representar a Aleac, por meio da Escola do Legislativo Acreano, em um evento tão importante para o mundo. Estamos comprometidos em alinhar nossos esforços com a Agenda 2030 da ONU. Isso não é apenas uma representação do Brasil, mas também da Aleac. Quero agradecer aos deputados acreanos que contribuíram para que o Legislativo acreno se tornasse referência no Brasil e no mundo”.

A diretora Rachel Farias explicou que a Escola do Legislativo Acreano apresentou na ONU o projeto “Jovem Parlamentar Acreano” e também esteve presente ao evento para oferecer cooperação técnica para a ONU.

“Eu e o presidente Luiz Gonzaga apresentamos um relatório de experiência para fornecimento de cooperação. É um orgulho muito grande representar o Norte neste evento. Apresentamos aqui na ONU o projeto ‘Jovem Parlamentar Acreano’ que é um projeto que oportuniza jovens estudantes a terem uma vivência parlamentar na Aleac. Estamos aqui colhendo frutos desse trabalho voltado para a educação cidadã no Acre”, disse.

O presidente da Associação Brasileira de Escolas Legislativas, Florian Madruga, agradeceu a participação do Legislativo acreano na SAEG e afirmou que o presidente Gonzaga e a diretoa Rachel apresentaram propostas interessantes na ONU.

“A participação do presidente da Aleac e a diretora Rachel foi muito importante para a 6ª SAEG, pois apresentaram propostas interessantes e estão levando ideias que poderão ser implantadas no Legislativo acreano que beneficiará a educação dos jovens no Acre. Obrigado pela participação do Acre aqui neste evento em Genebra”, disse

Instituto Legislativo Brasileiro firma parceria com Aleac

O coordenador-geral do Institulo Legislativo Brasileiro/Interlegis, Luís Fernando Pires, trouxe uma ótima notícia para os acreanos. O ILB, que é credenciado pelo MEC, firmou com a Aleac e Escola do Legislativo Acreno parceria para cursos de capacitação.

“Firmamos mais uma vez o acordo de cooperação técnica junto com a Escola do Legislativo Acreano com fornecimento de cursos de pós-graduação, extensão e material para o acervo. O Senado Federal se sente honrado com essa parceria”, disse.