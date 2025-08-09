Tudo sobre Política
Epitaciolândia recebe micro-ônibus para transporte de pacientes e equipes de saúde com recursos do senador Alan Rick
A partir desta sexta-feira, 8, a população de Epitaciolândia passa a contar com um micro-ônibus moderno para o transporte de pacientes que necessitam de atendimento de média e alta complexidade em Rio Branco e para apoiar as ações do programa Saúde na Comunidade. A entrega foi feita com a presença do senador Alan Rick – autor da emenda de R$ 611 mil que possibilitou a aquisição do veículo, – do prefeito Sérgio Lopes, do vice-prefeito Serginho, do deputado federal Roberto Duarte, da ex-deputada federal Mara Rocha e dos vereadores José Henrique e Ari Mendes.
O veículo, com 23 lugares, é elétrico, possui acessibilidade e ar-condicionado. Além de levar pacientes a consultas, exames e tratamentos especializados na capital, também transportará a equipe do Saúde na Comunidade, que já realizou 115 edições levando atendimento médico itinerante a bairros e comunidades rurais.
Alan Rick destacou que o novo veículo integra um conjunto de ações para fortalecer a saúde de Epitaciolândia.
“Somente para este município, já destinei R$ 23,4 milhões em emendas, sendo R$ 3,6 milhões para a saúde. Nosso compromisso é seguir garantindo investimentos que melhorem a infraestrutura, ampliem o alcance dos serviços e assegurem atendimento de qualidade para toda a população”, afirmou.
O vice-prefeito Serginho ressaltou a importância do novo veículo para a rotina dos pacientes e para a gestão municipal.
“Muitas pessoas saem de casa às três da manhã para chegar a tempo de consultas em Rio Branco e não são só aqui de Epitaciolândia, não. Quem mora nos municípios próximos também recorre à esse serviço que prestamos aos pacientes que precisam. Agora, eles terão mais conforto e segurança. Nossas equipes do Saúde na Comunidade também. Estou muito feliz e grato por esse apoio do nosso senador”, explicou.
O prefeito Sérgio Lopes agradeceu o apoio do senador e listou outras conquistas viabilizadas por suas emendas.
“O Alan já destinou caminhonetes para as secretarias de Saúde e Meio Ambiente, garantiu recursos para reforma de unidades, para a construção e agora a cobertura da quadra do Pôr-do-Sol. Hoje, com o micro-ônibus, damos mais um passo importante para melhorar os serviços que prestamos à população. É mais um investimento que fortalece a nossa estrutura e nos ajuda a atender melhor quem precisa”, afirmou.
O prefeito finalizou a fala entregando uma placa de reconhecimento à contribuição do senador com a melhoria dos serviços públicos em Epitaciolândia.
Maria Antônia agradece a Lula por investimentos no Acre, incluindo a ponte de Rodrigues Alves e o apoio à Colônia Souza Araújo
A deputada estadual Maria Antônia (PP) manifestou seu agradecimento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos importantes investimentos destinados ao Estado do Acre, destacando o compromisso do governo federal com o desenvolvimento regional e a inclusão social. Por motivo de saúde, a deputada Maria Antônia não pôde se fazer presente na agenda do presidente Lula.
Entre as ações de maior impacto, a parlamentar ressaltou a destinação de recursos para a tão aguardada construção da ponte de Rodrigues Alves, no Juruá, obra que representa um marco para a integração viária da região, facilitando o escoamento da produção, a mobilidade da população e o fortalecimento da economia local.
“Esses investimentos representam mais do que obras e serviços — são demonstrações de compromisso com a população acreana, especialmente com os que mais precisam. Agradeço ao presidente Lula por olhar com tanto carinho para o nosso estado”, afirmou Maria Antônia.
Maria Antônia também destacou o apoio do governo federal à Colônia de Acolhida Souza Araújo, instituição de referência no acolhimento e tratamento de pessoas atingidas pela hanseníase. Para a deputada, o apoio à entidade demonstra sensibilidade social e respeito à dignidade humana.
Desde o início de seu primeiro mandato, a deputada Maria Antônia tem sido uma grande aliada do MORHAN (Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase) e defensora incansável das vítimas da doença. Ela adotou a causa como bandeira política e social, lutando para que esse público recebesse a atenção que merece. Ao longo dos anos, apresentou diversos projetos de lei voltados para a inclusão, tratamento e valorização das pessoas acometidas pela hanseníase.
Por sua dedicação e atuação firme em defesa dessa causa, Maria Antônia foi carinhosamente reconhecida como a madrinha do MORHAN, tornando-se a principal voz dessa pauta no parlamento acreano. Sua atuação é marcada pelo compromisso humano e pela sensibilidade com as necessidades de quem mais precisa e o presidente Lula também é um grande apoiador desta causa.
A parlamentar reafirmou que seguirá atuando com firmeza na Assembleia Legislativa em defesa dos interesses do povo acreano e buscando, junto ao governo federal, novas parcerias que promovam inclusão, progresso e qualidade de vida para todos.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul celebra 41 Anos da Demarcação da Terra Katukina com o Festival Ancestral Vete Noke Koî
