Epitaciolândia participa de capacitação sobre a Metodologia do Selo UNICEF 2025-2028 e do 1º Fórum Comunitário

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio de sua equipe gestora e de representantes das áreas estratégicas de políticas públicas, participou nesta quinta-feira, 28 de agosto, da Capacitação Presencial sobre a Metodologia do Selo UNICEF 2025-2028 e da preparação para a realização do 1º Fórum Comunitário. O evento aconteceu em Rio Branco-AC, no Auditório do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), reunindo municípios acreanos para alinhamento de estratégias e orientações sobre o novo ciclo do programa.

A capacitação foi promovida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em parceria com o Instituto Amazônia Açu (IAÇU), parceiro implementador do Selo no Acre. A iniciativa teve como público-alvo articuladores(as) do Selo, mobilizadores(as) de adolescentes e representantes indicados pela gestão municipal, visando fortalecer o protagonismo das cidades na execução das ações previstas.

Entre os objetivos do encontro estiveram:

• Apresentar a metodologia do Selo UNICEF para o ciclo 2025-2028, com foco nas entregas e prazos iniciais;

• Orientar sobre a organização e realização do 1º Fórum Comunitário, espaço de diálogo e participação social;

• Fortalecer o papel dos municípios na implementação de políticas públicas que assegurem a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

O município de Epitaciolândia esteve representado pela secretária municipal de Educação, Eunice Maia Gondim, pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Paula Caroline, e pela articuladora do Selo UNICEF no município, Sarah Mayenne. Também esteve presente o representante do Selo UNICEF no Acre, Thiago Silva, que destacou a importância do engajamento das gestões municipais neste novo ciclo.

Segundo a secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, a adesão ao Selo reforça o compromisso da gestão municipal com a proteção integral de crianças e adolescentes:

“A participação nessa capacitação é fundamental para que possamos planejar ações efetivas em nosso município. O Selo UNICEF é um instrumento que nos orienta e nos fortalece na construção de políticas públicas que garantam dignidade e oportunidades para nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

O 1º Fórum Comunitário de Epitaciolândia será realizado ainda este ano, reunindo representantes da sociedade civil, conselhos, gestores, adolescentes e lideranças locais para discutir prioridades e propor soluções conjuntas que fortaleçam o desenvolvimento social do município.

Com esse passo, Epitaciolândia reafirma seu compromisso com a promoção da cidadania e da infância, alinhando-se ao propósito global do UNICEF de assegurar os direitos e o bem-estar de cada criança e adolescente.