Entra em vigor Lei de autoria de Eduardo Ribeiro que obriga Energisa oferecer opções de pagamento antes de realizar corte de energia elétrica

Na noite de quinta-feira (18), o antigo prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Jordão foi palco de um evento lotado, com a presença de políticos e cidadãos, respondendo ao convite da Direção Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) local. Na ocasião, foi oficializada a pré-candidatura à prefeitura de Jordão pela professora Nagela Figueiredo.

O encontro contou com a participação dos presidentes municipais do PT, PCdoB, PV, MDB, PSD e PSB, além de lideranças indígenas. Dentre os presentes estavam também os vereadores Rosaldo e Nonatinho, e os ex-prefeitos Elson Farias e Esperidiāo Junior. O ex-prefeito Hilário Melo não pôde comparecer devido a uma cirurgia em recuperação.

Cesário Braga, Secretário de Articulação do PT/Acre, reafirmou o compromisso do partido com a candidatura da professora Nagela e a união do campo progressista. “Jordão hoje é uma cidade tão descuidada que parece que não tem nem prefeito. Por isso estamos aqui hoje, os três partidos que disputaram as eleições separados em 2020, conversando e apontando caminhos para uma Jordão melhor. O PT apresenta o nome da professora Nagela, para trabalhar junto, prefeitura do Jordão e o nosso presidente Lula, e estamos abertos para dialogar e seguir unidos”.

A professora Nagela Figueiredo expressou seu compromisso: “Jordão precisa de uma mãe para cuidar com carinho da nossa cidade, alguém que trate com respeito os povos indígenas e que saiba administrar com responsabilidade. Estou colocando meu nome à disposição da federação, dos partidos aliados e da população do Jordão, com humildade e gratidão a todos. Vamos cuidar da nossa cidade e da nossa população.”