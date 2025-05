Empresário Paulo Sérgio, do Rancho Marca V5, elogia atuação de Tanízio Sá e declara apoio ao deputado para as próximas eleições

O empresário e pecuarista Paulo Sérgio, proprietário do Rancho Marca V5, em Sena Madureira, declarou apoio total ao deputado estadual Tanízio Sá, destacando a atuação do parlamentar em prol do Acre e, em especial, do município de Manoel Urbano. Segundo Paulo Sérgio, mesmo sem pretensões políticas, sua confiança no trabalho de Tanízio é tão grande que a Marca V5 estará ao lado do deputado em qualquer disputa eleitoral. “Só não vou com ele se for pro lado do PT, fora isso tô com ele. É o candidato da Marca V5 hoje”, afirmou.

Paulo Sérgio elogiou a postura de Tanízio Sá, destacando a atenção do parlamentar em buscar apoio diretamente com os eleitores e líderes comunitários. Para o empresário, essa proximidade é o que faz a diferença na política local. “Ele é um grande amigo, um cara que vai fazendo a diferença no nosso Acre”, destacou, reafirmando seu apoio seja para uma eventual reeleição ou candidatura a deputado federal.

Ao comentar sobre a realidade de Sena Madureira, Paulo Sérgio também cobrou mais incentivo ao esporte por parte da gestão municipal, citando como exemplo positivo o trabalho desenvolvido por Tanízio Sá em Manoel Urbano. O deputado é o maior incentivador do esporte já região e tem ajudado enviando emendas parlamentares para o setor: “Os resultados estão aí. Não posso deixar de parabenizar nosso deputado Tanízio Sá, que tem ajudado a região do Purus” – concluiu.

Quem é Paulo Sérgio?

Paulo Sérgio, empresário respeitado e influente de Sena Madureira, é dono do Rancho Marca V5 e uma das figuras mais proeminentes do agronegócio no Acre. Com uma trajetória marcada por trabalho sério e investimentos significativos na região, ele construiu um legado de credibilidade, respeito e contribuição para o desenvolvimento local. Sua fazenda abriga uma das maiores áreas cobertas de rodeio da América Latina, o que evidencia sua dedicação ao setor rural e à cultura tradicional acreana.

Além do agronegócio, Paulo Sérgio tem exercido forte influência no cenário político do estado. Ele foi peça-chave na eleição de Mazinho Serafim como deputado e prefeito, além de apoiar a eleição da esposa de Mazinho como deputada. Mais recentemente, contribuiu para a vitória de Gerlen Diniz e lançou um nome próprio na política local: Albede, funcionário da sua fazenda, que foi eleito vereador em Sena Madureira. Esses feitos mostram o peso político e a confiança que Paulo Sérgio inspira entre os moradores da cidade.

Reconhecido como um grande incentivador do esporte e da juventude, Paulo Sérgio alia sua experiência de vida e compromisso com o Acre para fomentar o desenvolvimento social e econômico da região. A Marca V5, hoje, se consolida não apenas como símbolo de excelência no agronegócio, mas também como uma força ativa nas transformações políticas e sociais de Sena Madureira e do estado.