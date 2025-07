Empreendedorismo e inovação marcam a participação do Sebrae na 20ª edição da Expoacre Juruá

Cruzeiro do Sul recebe este ano a 20ª edição da segunda maior feira de negócios do Acre, a Expoacre Juruá, que acontecerá de 1º a 6 de julho, no Estádio Arena do Juruá. Governo do Acre e Sebrae se unem para celebrar a valorização dos pequenos negócios e da cultura local. O evento conta com patrocínio da Caixa Econômica Federal.

Com o slogan “Tradição que nos inspira, inovação que nos impulsiona”, o Sebrae preparou uma programação diversa, reunindo expositores de diversos setores, como agronegócio, indústria, turismo, gastronomia e mais. Produtos como a farinha de mandioca, o Açaí de Feijó (IG), e os cafés robustas acreanas estarão em evidência no espaço destinado ao Agronegócio.

Buscando fortalecer os pequenos negócios de toda a região, o atendimento para empreendedores estará disponível durante todas as noites. Nesta edição, a instituição traz uma experiência ainda mais interativa, com jogos digitais, inteligência artificial, plataforma 360º, jogos tradicionais com distribuição de brindes, além de atendimentos para o empreendedor e o famoso Robô de LED.

O Passaporte do Empreendedor é uma das novidades para estimular os visitantes a conhecerem os espaços do Sebrae, com direito a brindes. Empreendedores que retirarem o passaporte concorrerão ao sorteio de uma premiação especial: uma participação na Feira do Empreendedor, em São Paulo, com subsídio de até R$ 6 mil (exclusivo para PJ) repassado pela instituição.

Um Palco Cultural integrará o estande, promovendo e valorizando a cultura da região, com apresentações diárias dos artistas locais Valdir Junior, Manoelzinho do Acre, Vanete Lima, Clerton Gaspar, grupo musical Juventude Urbana e a banda de rock Tributos.

Ações educativas de Sustentabilidade serão promovidas em parceria com a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (COOPSUL), reforçando o compromisso da instituição com a preservação do meio ambiente.

Durante as seis noites de feira o Espaço Sebrae funcionará de 18h às 23h. Mais detalhes sobre a programação serão divulgados no instagram @sebraenoacre.