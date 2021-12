Emenda de R$130 mil de Edvaldo Magalhães, garante as competições esportivas masculina e feminina em Rodrigues Alves

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), destinou a pedido da vereadora Terezinha Fernandes, uma emenda de R$130 mil para prefeitura de Rodrigues Alves realizar as principais competições esportivas na cidade.

Os recursos garantem inscrições gratuitas das equipes da 1ª e 2ª divisão do futebol, além das competições de futsal masculino e feminino. As despesas de arbitragem, compra de materiais esportivos estão assegurados e a prefeitura através do departamento de esportes, fará a execução do convênio.

Terezinha Fernandes (PCdoB) agradeceu a parceria do deputado Edvaldo, que junto com a deputada federal Perpétua Almeida estão sempre com um olhar carinhoso para ajudar as ações em favor de Rodrigues Alves.

“Nós só temos de agradecer por esse importante convênio para o esporte de nossa cidade, pois são 130 mil para custear as despesas das competições e pode ter certeza, isso vai dar uma alavancada na nossa juventude. O povo de Rodrigues Alves é apaixonado por futebol e o prefeito Jailson Amorim compreende a importância do esporte na vida social da nossa juventude, por isso me propus a buscar junto ao nosso deputado Edvaldo esse importante convênio”, afirmou Terezinha.

Abertura das competições da 1ª divisão acontece na tarde deste sábado e a organização irá cobrar um kg de alimento na entrada, para a campanha Natal Solidário.

