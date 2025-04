Em visita ao TJAC, Tanízio Sá solicita inclusão de Manoel Urbano no calendário do Projeto Cidadão

Na manhã desta segunda-feira (28), o deputado estadual Tanízio Sá cumpriu agenda no Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), onde se reuniu com Isnailda Silva, secretária de Programas Sociais da instituição, e com o técnico judiciário Franco.

Durante o encontro, o parlamentar solicitou oficialmente a inclusão do município de Manoel Urbano no calendário de atividades do Projeto Cidadão, com atenção especial às populações indígenas que vivem às margens do rio Purus. Tanízio Sá ressaltou a importância da iniciativa para a promoção da cidadania e inclusão social, especialmente em regiões de difícil acesso.

“O Projeto Cidadão é fundamental para assegurar que nossas comunidades indígenas tenham acesso à documentação civil básica, como registros de nascimento, carteiras de identidade e outros serviços essenciais. Sem esses documentos, essas populações ficam à margem de direitos fundamentais”, destacou o deputado.

A secretária Isnailda Silva informou que a solicitação foi bem recebida e adiantou que a ação em Manoel Urbano já está prevista para o início de setembro deste ano. “Estamos trabalhando para atender a demanda do município e garantir que o atendimento alcance todas as comunidades, especialmente aquelas mais isoladas”, afirmou.

O Projeto Cidadão é uma iniciativa reconhecida pela sua atuação na promoção de cidadania no Acre, levando serviços essenciais a regiões afastadas e facilitando o acesso de milhares de pessoas a direitos básicos.