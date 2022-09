Em visita ao polo moveleiro de Cruzeiro do Sul, candidato ao governo Jorge Viana garante investimentos para o setor

Há um grave risco de se perder a estrutura da BR-364, nos trechos que ligam o Baixo Acre ao Juruá, devido à falta de manutenção, alega a candidata ao Senado Nazaré Araújo (PT). Na noite de quinta-feira, 22, ela participou de um comício na Vila São Vicente, que fica às margens do Rio Gregório, a 60 km da zona urbana de Tarauacá. Na ocasião, a situação da estrada foi um dos principais assuntos abordados pelos moradores e demais candidatos.

Foi durante os governos populares que a BR-364 se tornou trafegável durante o ano inteiro. Isso só foi possível graças ao apoio dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff com o trabalho técnico e visão humanitária dos governadores Jorge Viana, Binho Marques e Tião Viana.

Na época, o governo federal viabilizou a construção de todas as pontes sobre os rios e igarapés que cortavam a BR-364, um total de 54 ao longo da estrada entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A partir de 2015, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) ficou totalmente responsável pela manutenção da rodovia.

Em mais uma de suas visitas aos municípios do interior, Nazaré constatou de perto trechos completamente destruídos entre Sena Madureira e a Vila São Vicente. Dificuldade essa que se estende até Cruzeiro do Sul. “A BR-364 está péssima. Imagina um paciente saindo de Feijó para Rio Branco por uma estrada com tantos buracos. E o inverno ainda nem chegou. Estamos no final do quarto verão do atual governo e nada foi feito para garantir a trafegabilidade dessa estrada.”, lamentou Nazaré.

Também presente no comício na Vila São Vicente, o candidato ao governo do Acre, Jorge Viana, assumiu o compromisso de retomar a responsabilidade da manutenção da rodovia para o Estado, caso eleito. “Esse governo não tampa os buracos da estrada. No primeiro ano que a gente assumir, nós vamos cuidar dessa BR e resolver isso”, declarou sob aplausos dos moradores que sofrem com a dificuldades de trafegabilidade e o risco do isolamento.

A dona de casa Maria Aparecida André Nunes, 49, também destaca a necessidade de uma ambulância fixa para a comunidade da Vila São Vicente. O desamparo nos serviços de saúde são um dos grandes gargalos do local. “Quando os doentes chegam pelo rio ou pela BR-364 aqui, até a ambulância vir buscá-los demora demais. Geralmente a gente já tem dado um jeito de enviá-los para a cidade”, reclamou.

A Vila São Vicente já recebeu várias edições do projeto Mulher Cidadã, coordenado pela então vice-governadora Nazaré Araújo, que hoje disputa uma vaga no Senado Federal. Esse trabalho garantiu a oferta de atendimentos de saúde, cursos profissionalizantes, tiragem de documentação e rodas de conversas sobre diversos temas como, por exemplo, violência doméstica.

Nas gestões populares foram entregues moradias no local. Na gestão de Tião e Nazaré, a comunidade também recebeu bônus aos trabalhadores. Os moradores lembram daquele período com saudade. Hoje, segundo Maria Aparecida, predomina o medo pela falta de segurança. Um lugar que já foi lembrado pela tranquilidade da vida ribeirinha, atualmente é atormentado pelas facções criminosas. “Antes a gente não via acontecer essas coisas. Hoje a gente está isolado e esquecido”.

A falta de políticas públicas de inclusão aos jovens deixa o caminho livre para que facções os aliciem. Durante a pandemia, as crianças e adolescentes da vila ficaram sem aulas por dois anos. O ensino remoto tão propagado nos grandes centros e na imprensa oficial do governo não é uma realidade, principalmente para quem tem dificuldade de acesso à internet.

“A gente precisa conversar com a juventude e com as pessoas que fazem acontecer sobre o que merecemos ser. A gente carece de muito investimento. Não é possível admitir o descaso com as escolas que estamos vendo”, apontou Nazaré.

Jorge Viana garantiu que usará seu mandato para recuperar a BR-364, para conseguir resolver a questão da regularização fundiária dos lotes de terras daqueles moradores e para construir um plano de habitação popular nos 22 municípios acreanos. “Nunca me senti tão preparado para assumir um governo como eu estou agora. Eu vou trabalhar por vocês e pela família de vocês”, declarou Jorge.