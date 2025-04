Em visita a Capixaba, Nicolau Jr reitera apoio ao município durante reunião com o prefeito Manoel Maia

Mais de mil gestores públicos dos 22 municípios do Acre participaram das capacitações promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), por meio do Programa Aprimora Gestão, realizado nos meses de fevereiro e março de 2025, através do TCE Itinerante.

A Corte de Contas levou membros, auditores e servidores do Tribunal para ministrarem palestras e oficinas direcionadas aos novos gestores sobre normas e procedimentos para a aplicação da boa gestão, governança, transparência pública e controle. As oficinas detalharam temas como: A despesa de pessoal e a gestão municipal; O Novo Sistema Licon 2.0; “Prestação de Contas: Principais Irregularidades; Instrumentos de Planejamento e Gestão Pública; e Controle de Patrimônio.

A programação incluiu ainda seminários “Início de Mandato Municipal e o Controle Externo”, ação coordenada pela Escola de Contas Conselheiro Alcides Dutra de Lima, que reuniu prefeitos, secretários municipais, servidores das administrações municipais, presidentes e vereadores das câmaras municipais.

O TCE Itinerante busca aproximar o órgão dos gestores municipais e cumpre o princípio de fiscalizar e orientar, por meio da atuação preventiva para que os recursos públicos sejam utilizados de maneira adequada e transparente, em benefício da sociedade.

“Estamos muito felizes com o resultado desta edição, o programa é uma iniciativa da Escola de Contas e envolve todo o Tribunal, ele tem um viés pedagógico, além de orientar, de compartilhar conhecimento técnico, também busca aproximar o Tribunal das administrações municipais, prefeitos, vereadores, e colocar o que há de mais qualificado a disposição desses gestores, além disso, reforça o compromisso do Tribunal de Contas com a excelência na gestão pública e o controle externo eficiente”, disse a conselheira Naluh Gouveia, que também é diretora da Escola de Contas do TCE-AC.

Nesta edição, o Itinerante foi realizado em Brasiléia contemplando os municípios do Alto Acre (Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Capixaba), em seguida aconteceu em Rio Branco, compreendendo os municípios da Regional do Baixo Acre (Porto Acre, Plácido de Castro, Acrelândia, Rio Branco), seguindo para Sena Madureira, onde recebeu participantes da Regional do Purus (Santa Rosa, Manoel Urbano e Sena Madureira), depois teve continuidade na Regional Tarauacá-Envira (Feijó e Tarauacá), finalizando em Cruzeiro do Sul, onde reuniu gestores dos municípios do Vale do Juruá (Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul).