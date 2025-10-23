Em Reunião no Ministério do Planejamento e Orçamento, Socorro Neri destaca avanços na criação da Frente Parlamentar pela Integração Sul-Americana

A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) participou, nesta quinta-feira, de uma importante reunião no Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) para tratar da instalação da Frente Parlamentar Mista pela Integração Sul-Americana (FPM-ISA). O encontro foi considerado produtivo e marcou mais um passo na consolidação de uma agenda estratégica para o desenvolvimento regional e nacional.

A FPM-ISA tem como objetivo fortalecer o programa das Rotas de Integração Sul-Americana, coordenado pelo MPO, que busca aprimorar as conexões logísticas, comerciais e econômicas entre o Brasil e os países vizinhos. Segundo Socorro Neri, a iniciativa é fundamental para impulsionar o crescimento sustentável do Acre e integrar o estado às grandes rotas de desenvolvimento continental.

A parlamentar ressaltou que a ideia da criação da Frente nasceu de reuniões realizadas com a ministra Simone Tebet, no início do ano, e foi acolhida com entusiasmo pelo secretário de Articulação Institucional, João Villaverde, que reconheceu o potencial da proposta para transformar o programa em uma política pública de Estado.

Durante o encontro, também estiveram presentes Tatiane Braz, chefe de gabinete da ministra; Marcelo Moreira, secretário adjunto de Articulação Institucional; Sandra Amaral, subsecretária de Articulação Institucional; Paulo Rocha, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos; e Cláudia Canedo, coordenadora-geral de Assuntos Parlamentares e Federativos do MPO.

Socorro Neri destacou o clima de diálogo e cooperação institucional, ressaltando que a união entre o Parlamento e o Executivo é essencial para o sucesso das ações voltadas ao desenvolvimento integrado da América do Sul.

A deputada informou ainda que, em breve, será divulgada a data oficial de instalação da Frente Parlamentar, que deverá contar com a presença da ministra Simone Tebet e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.

“Seguimos firmes na busca pelo desenvolvimento da nossa região e na construção de uma política de integração que una esforços e gere oportunidades para todos os brasileiros”, afirmou Socorro Neri, reforçando seu compromisso com o progresso econômico e social do Acre e do país.