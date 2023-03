Em reunião com senador Petecão, Facebook Brasil se propõe a desenvolver etnoturismo indígena no Acre

Nesta sexta-feira (17), a deputada estadual Maria Antônia, sempre presente nos momentos importantes de interesse da população, participou de um importante evento para a agricultura no estado do Acre.

A parlamentar foi convidada para participar do 1º Encontro de Planejamento Estratégico da Secretaria de Agricultura do Estado que visa montar estratégias para beneficiar a agricultura local por meio dos município.

Na oportunidade, foi debatido sobre o incentivo que o governo do estado por meio da secretaria de Estado de Produção e Agronegócio, dirigida pelo secretário Luiz Tchê.

“Finalizando a semana no 1º Encontro de Planejamento Estratégico da Secretaria de Agricultura do Estado. . É um prazer imenso fazer parte de eventos tão importante como este. Parabéns ao governo do Acre pelo apoio às secretarias municipais e pelo incentivo ao Agricultor Acreano”, disse a parlamentar.

