Em reunião com Gonzaga, senador Alan Rick anuncia devolução de R$ 45 milhões para recuperação da BR-364 no Acre
O deputado estadual Luiz Gonzaga, primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), reuniu-se nesta terça-feira (4), em Brasília, com os líderes da bancada federal do Acre, senador Alan Rick e deputada federal Socorro Neri para tratar do remanejamento dos recursos destinados pelo governo federal para a recuperação da BR-364, entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.
O deputado Gonzaga, que percorre a BR-364 durante viagens para agendas no Juruá, constatou que a rodovia tem alguns trechos críticos o que faz aumentar o preço das passagens de ônibus e táxi, além de encarecer o valor dos produtos devido o aumento do preço dos fretes.
Gonzaga procurou a bancada acreana após receber a informação de que o governo federal havia remanejado para outro estado cerca de R$ 45 milhões que já haviam sido empenhados para as obras na rodovia no Acre.
“Após recebermos a informação de que o governo federal havia remanejado recursos que estavam empenhados para o Acre, onde, inclusive, as empresas já estavam executando os serviços, resolvemos ir até Brasília lutar para que esse dinheiro fosse mantido”, disse o deputado.
Gonzaga afirmou que após reunião da bancada federal com o diretor nacional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício Galvão, foi garantido que nos próximos dias o recurso será remanejado novamente para o Acre com uma suplementação.
“Tivemos uma boa notícia após a reunião com diretor do DNIT. Ele nos garantiu o retorno do valor com um acréscimo de mais recursos para retomarmos as obras na BR e evitarmos que a estrada feche durante o período de chuvas”, disse Gonzaga.
O senador Alan Rick afirmou que após receber a informação por parte do deputado Gonzaga sobre remanejamento do dinheiro que seria usado no Acre procurou a deputada federal Socorro Neri e agendou reunião com o direto do DNIT.
“Logo que o deputado Gonzaga nos procurou e passou a informação do remanejamento do dinheiro que seria usado no Acre eu estive no Dnit junto com a vice-coordenadora da bancada, deputada Socorro Neri, solicitando à direção nacional do Dnit a devolução dos recursos para o Dnit do Acre e, além disso, um aporte maior de recursos para que o Ricardo Araújo pudesse pagar as medições de agosto e setembro que estão atrasadas. O diretor nacional Fabrício Galvão se comprometeu a remanejar os R$ 45 milhões para o Acre e aportar um outro montante para avançar na manutenção da BR-364 que está em situação extremamente precária”, disse o senador.
Senador Petecão reforça compromisso com a saúde pública e anuncia novo repasse de R$ 5 milhões para o Acre
O senador Sérgio Petecão anunciou um novo repasse de quase R$ 5 milhões ao Governo do Acre, em parceria com o Ministério da Saúde. Os recursos serão destinados ao custeio de ações de média e alta complexidade da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), permitindo a ampliação de consultas, exames e cirurgias realizadas nas UPAs, hospitais e clínicas especializadas em todo o estado.
Segundo Petecão, o investimento chega em um momento crucial, diante das dificuldades enfrentadas pela população para conseguir atendimento no sistema público. O senador destacou que o objetivo é fortalecer a rede de saúde e reduzir a fila de espera por procedimentos essenciais.
Somente em 2025, Petecão já destinou R$ 46,5 milhões para o setor, dos quais R$ 18 milhões já foram pagos. O parlamentar afirmou que seguirá atuando para garantir um Sistema Único de Saúde mais acessível e eficiente para todos os acreanos, reforçando seu compromisso com políticas que ampliem o atendimento e melhorem a qualidade dos serviços prestados.
O novo aporte de recursos representa mais um passo no esforço de ampliar a capacidade da Sesacre e oferecer respostas concretas às demandas da população, especialmente em áreas que exigem maior estrutura e investimentos contínuos.
